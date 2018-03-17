Ещё
Эксперт «Гражданского контроля» проверит избирательные участки Крайнего Севера
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Эксперт «Гражданского контроля» проверит избирательные участки Крайнего Севера 

Деловая газета «Взгляд» 13 часов назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Салехарде работает федеральный эксперт Ассоциации по защите избирательных прав граждан «Гражданский контроль» Вячеслав Ситник.
В день выборов правозащитник планирует посетить большинство избирательных участков крупнейшего города Крайнего Севера.
В субботу Ситник побывал с инспекцией в Ледовом дворце Салехарда, где расположена участковая избирательная комиссия №1003, сообщает «Красный Север». Особое внимание общественник уделил информационным стендам, доступности участков для людей с ограниченными возможностями и обеспечению безопасности накануне дня голосования.
Эксперт смоделировал для председателя и членов комиссии несколько возможных негативных ситуаций. Ситник остался удовлетворен ответными действиями комиссии.
У общественников Ямало-Ненецкого автономного округа, которые будут следить за законностью во время голосования, действует группа в социальной сети «ВКонтакте», где можно оставлять сообщения о потенциальных нарушениях избирательного законодательства и следить за ходом выборов.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Подписчики главреда «Эха Москвы» восхитились красотой Терезы Мэй Почему идиоты не ходят на выборы Победителям первой студенческой олимпиады «Я – профессионал» вручили награды
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Лондон хотел устроить победоносную войну»199
Битва с «Газпромом» рассорила Литву и Латвию18
Бывший офицер бундесвера попросил убежища в России31
Раскрыты подробности смерти мужа Анны Чапман166
Джонсон: ответные меры России нанесут вред россиянам266
Видео
04:58
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля
Происшествия Другое
00:59
Украина забывает Крым
Украина Статьи
00:59
«Мы становимся скотами»: Панин обратился к россиянам
Шоу-бизнес
02:34
Россия пощадила Лондон в ответных мерах
Политика Статьи
01:05
Британский МИД анонсировал ответ
Европа В мире
01:19
Украинский телеканал стер Крым с лица Земли
В мире Украина
03:19
Дайнеко пострадала в страшной аварии
Шоу-бизнес Происшествия
02:34
Британия обсудит дальнейшие меры в отношении РФ
В мире Европа
03:08
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве
Погода Новости Москвы
01:26
Скотланд‐Ярд назвал сроки расследования по делу Скрипаля
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение