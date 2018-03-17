Эксперт «Гражданского контроля» проверит избирательные участки Крайнего Севера

В день выборов правозащитник планирует посетить большинство избирательных участков крупнейшего города Крайнего Севера.

В субботу Ситник побывал с инспекцией в Ледовом дворце Салехарда, где расположена участковая избирательная комиссия №1003, сообщает «Красный Север». Особое внимание общественник уделил информационным стендам, доступности участков для людей с ограниченными возможностями и обеспечению безопасности накануне дня голосования.

Эксперт смоделировал для председателя и членов комиссии несколько возможных негативных ситуаций. Ситник остался удовлетворен ответными действиями комиссии.