Эксперт «Гражданского контроля» проверит избирательные участки Крайнего Севера 

В Салехарде работает федеральный эксперт Ассоциации по защите избирательных прав граждан «Гражданский контроль» Вячеслав Ситник.
В день выборов правозащитник планирует посетить большинство избирательных участков крупнейшего города Крайнего Севера.
В субботу Ситник побывал с инспекцией в Ледовом дворце Салехарда, где расположена участковая избирательная комиссия №1003, сообщает «Красный Север». Особое внимание общественник уделил информационным стендам, доступности участков для людей с ограниченными возможностями и обеспечению безопасности накануне дня голосования.
Эксперт смоделировал для председателя и членов комиссии несколько возможных негативных ситуаций. Ситник остался удовлетворен ответными действиями комиссии.
У общественников Ямало-Ненецкого автономного округа, которые будут следить за законностью во время голосования, действует группа в социальной сети «ВКонтакте», где можно оставлять сообщения о потенциальных нарушениях избирательного законодательства и следить за ходом выборов.