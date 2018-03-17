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Сюжет из «Черного зеркала» становится реальностью. Пугающее будущее Китая
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Сюжет из «Черного зеркала» становится реальностью. Пугающее будущее Китая 

Peopletalk 19 часов назад
Фото: Peopletalk
«Черное зеркало» — один из самых крутых сериалов нашего времени. Он рассказывает о влиянии современных технологий на жизни людей (зачастую пагубном влиянии) и отношения между ними.
Кажется, Чарли Брукер (47) (создатель картины) смотрел в будущее. Один из эпизодов сериала рассказывает историю девушки, которая пытается улучшить свой жизненный рейтинг, чтобы купить понравившийся дом. Этот социальный рейтинг зависит от количества лайков, которые она получает, и людей, которые ее оценивают (чем выше их статус, тем больше шансов у Лейси добиться успеха).
https://www.youtube.com/watch?v=eQSkOgDzgrg
И ко всеобщему удивлению, такая система (ну, или похожая на нее) уже существует в Китае.
В прошлом году стало известно, что власти внедряют систему Zhima Credit, которая ну очень походит на приложение из «Черного зеркала». Она показывает кредитный рейтинг человека и его другие социальные показатели.
Хорошие дела приводят к хорошим оценкам, а акты «серьезного бесчестия» могут привести к тому, что людям будет запрещено, например, ездить на поездах в период до года. И хотя власти Китая пока не собираются полностью переходить на систему оценивания людей, четкие рамки ее уже обозначены.
Оказалось, что впервые о программе заговорили в 2013 году и она полностью соответствует планам президента Си Цзиньпиня (64) создать подобную систему социального кредитования, которая будет основываться на принципе «Однажды ненадежный, всегда ограниченный». Программа подразумевает под собой оценку поведения граждан страны и определение штрафов или иных форм наказания.
Вот тебе и современные технологии.
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/syuzhet-iz-chernogo-zerkala-stanovitsya-realnostyu-pugayushhee-budushhee-kitaya/
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