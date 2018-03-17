В Ростове выбрали победителей конкурса на самый красивый новогодний фасад

Сегодня, 17 марта, власти Ростова огласили победителей городского ежегодного конкурса на самый яркий и новогодний декор зданий. В конкурсе, который стартовал к конце декабря прошлого года, приняли участие детские сады, школы, вузы, больницы, промышленные и транспортные предприятия, а также районные администрации.

— В конце минувшего года, 27 и 28 декабря, состоялись объезды Ростова, во время которых оценивалось новогоднее оформление фасадов и прилегающих территорий зданий. По их итогам были определены победители в 12 номинациях, — сказали в пресс-службе городской администрации.

Итак, победили следующие участники:

Номинация «Лучшее новогоднее оформление фасада здания и прилегающей территории объектов образования»:

Лучший детский сад:

1-е место — детский сад № 49, ул. Добровольского, 36/4 (Ворошиловский район);

1-е место — детский сад № 192, ул. Дебальцевская, 4 (Октябрьский район);

2-е место — детский сад № 20, ул. Вятская, 37 (Первомайский район);

2-е место — детский сад № 286, ул. Вятская, 39/1 (Первомайский район);

3-е место — детский сад № 15, пер. Доломановский, 18/6 (Ленинский район);

3-е место — детский сад № 158, ул. Береговая, 53 (Кировский район).

Лучшая школа (гимназия, лицей):

1-е место — школа № 53 имени Б. Н. Слюсаря, ул. Малюгиной, 212/96 (Кировский район);

2-е место — лицей № 11, ул. Верхненольная, 8 (Пролетарский район);

2-е место — детская школа искусств № 7 им. Г. М. Балаева, пр. Коммунистический, 13 (Советский район);

3-е место — школа № 87 имени Героя Советского Союза Щербакова Николая Митрофановича , ул. 2-я Краснодарская, 94 (Советский район).

Лучший вуз (ссуз):

1-е место — Ростовский государственный университет путей сообщения, пл. Ростовского Стрелкового Полка Народного Ополчения, 2 (Октябрьский район);

2-е место — Ростовский институт защиты предпринимателя, образовательное учреждение, ул. Сержантова, 2/104 (Первомайский район);

3-е место — Южный федеральный университет, ул. Б. Садовая, 105/42 (Кировский район).

Номинация «Лучшее новогоднее оформление фасада здания и прилегающей территории объектов здравоохранения»:

1-е место — ООО «Харизма», ул. 8-я Линия, 18а/38 (Пролетарский район);

1-е место — ООО «Медицинский центр „Мой малыш“», ул. Портовая, 322а (Железнодорожный район);

2-е место — стоматологическая поликлиника № 1 города Ростова-на-Дону, пр. Ленина, 121 (Ворошиловский район);

2-е место — стоматологическая поликлиника города Ростова-на-Дону, ул. Пушкинская, 211/95 (Кировский район);

3-е место — стоматологическая поликлиника № 4 города Ростова-на-Дону, ул. Каширская, 4/1 (Советский район).

Номинация «Лучшее новогоднее оформление фасада здания и прилегающей территории промышленного, транспортного предприятия»:

1-е место — ООО «Группа Агроком», ул. Красноармейская, 170/84 (Кировский район);

2-е место — ОАО «Автотранспортное предприятие № 3 „Транссервис“», ул. Вавилова, 58 (Октябрьский район).

Номинация «Лучшее новогоднее оформление фасада здания и прилегающей территории объектов ресурсоснабжающих организаций»:

1-е место — АО «Ростовводоканал», ул. Максима Горького, 293 (Пролетарский район);

2-е место — ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону», пр. Ворошиловский, 20/17 (Кировский район);

3-е место — АО «Теплокоммунэнерго», пер. Неклиновский, 4/1б (Октябрьский район).

Номинация «Лучшее новогоднее оформление фасада здания и прилегающей территории администраций районов города Ростова-на-Дону»:

1-е место — администрация Первомайского района города Ростова-на-Дону, ул. Воровского, 48;

2-е место — администрация Октябрьского района города Ростова-на-Дону, пр. Ленина, 44;

3-е место — администрация Ворошиловского района города Ростова-на-Дону, бул. Комарова, 28/5.

Номинация «Лучшее новогоднее оформление фасада здания и прилегающей территории государственных и муниципальных предприятий и учреждений, отраслевых (функциональных) органов администрации города Ростова-на-Дону»:

1-е место — муниципальное бюджетное учреждение «Ростовский-на-Дону зоопарк», ул. Зоологическая, 3 (Октябрьский район);

2-е место — Управление благоустройства и лесного хозяйства города Ростова-на-Дону, пр. Соколова, 92 (Кировский район);

3-е место — отдел записи актов гражданского состояния администрации Ворошиловского района города Ростова-на-Дону, пр. Космонавтов, 21 (Ворошиловский район).

Номинация «Лучшее новогоднее оформление фасада жилого дома и прилегающей территории»:

Многоквартирный дом:

1-е место — Фонд развития культуры «Галерея Николая Полюшенко», ул. Пушкинская, 83 (Ленинский район);

1-е место — ЖСК «Коммуна», ул. Мечникова, 126а (Октябрьский район);

2-е место — МУП ЖЭУ-5, ул. 7-я Линия, 21/40 (Пролетарский район);

3-е место — ООО «Управляющая компания Квадро-8», пр. Космонавтов, 15 (Ворошиловский район);

3-е место — ООО «Управляющая компания Ворошиловский», ул. Добровольского, 20 (Ворошиловский район).

Индивидуальный жилой дом:

1-е место — ул. Кировоградская, 30/89а (Первомайский район);

2-е место — ул. Стадионная, 36 (Октябрьский район);

3-е место — ул. 1-я Линия, 27 (Пролетарский район).

Номинация «Лучшее новогоднее оформление фасада здания и прилегающей территории предприятия, предоставляющего услуги телекоммуникаций»:

2-е место — ИП Симаков Виктор Владимирович , магазин «Центр продаж и обслуживания Триколор ТВ», пр. Ворошиловский, 10/120 (Кировский район).

Номинация «Лучшее новогоднее оформление фасада здания и прилегающей территории финансово-кредитной организации»:

Номинация «Лучшее новогоднее оформление фасада здания и прилегающей территории предприятий и организаций, осуществляющих содержание улично-дорожной сети»:

1-е место — ОАО «Комбинат благоустройства» Октябрьского района города Ростова-на-Дону, ул. Ленина, 49а (Октябрьский район);

2-е место — АО «Коммунальщик Дона», ул. В. Пановой, 30 (Первомайский район);

3-е место — МУП ЖКХ «Ленинский-2» города Ростова-на-Дону, пр. Сиверса, 4а/2 (Ленинский район).

Номинация «Лучшее новогоднее оформление фасада и прилегающей территории строительной площадки»:

1-е место — ООО «Строительное управление-5 „ЮгСтройИнвест-Дон“», ул. 37-я Линия, 95 (Пролетарский район);

2-е место — ООО «Эста Констракшен», пр. Космонавтов, 19а/28ж (Ворошиловский район);

3-е место — ООО «ЖК Мега», пер. Доломановский, 116 (Октябрьский район).

Номинация «Лучшее новогоднее оформление фасада здания и прилегающей территории объектов социальной защиты населения»:

1-е место — Центр социального обслуживания населения Октябрьского района города Ростова-на-Дону, пр. Ленина, 42 (Октябрьский район);

2-е место — Управление социальной защиты населения Ворошиловского района города Ростова-на-Дону, пр. Королева, 18/1 (Ворошиловский район).