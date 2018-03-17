Ещё
В Калининграде запустили трамваи через остров Октябрьский
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Калининграде запустили трамваи через остров Октябрьский 

Вести Калининград 19 часов назад
Фото: Вести Калининград
Движение составов было временно изменено еще в 2016 году из-за ремонта мостов Деревянного и Высокого. Автомобильный Транспорт по ним пустили в конце 2017 года, а контактную сеть смонтировали позднее. Сегодня железная карета восстановила свой привычный маршрут, передаёт корреспондент калининградских «Вестей» в субботу, 17 марта.
Сергей Усачёв, заместитель директора «Гортранс» по эксплуатации и пассажирским перевозкам:
— Наконец то мы запустили наш пятый маршрут в полном составе. Он пролегает через остров, жители острова вздохнут с облегчением, потому что очень хорошее подспорье в виде транспортной доступности
Он также добавил, что трамваи будут курсировать с 6:00 до 23:48. Интервал составит 10 минут.
Вести Калининград: последние новости
Алиханов об английском врачей: «Знание языка на уровне «Нow do you do?» нам не нужно» Калининградский морской торговый порт станет частью нового шелкового пути Потомки Пушкина проголосуют в Бельгии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Лондон хотел устроить победоносную войну»213
Бывший офицер бундесвера попросил убежища в России32
Битва с «Газпромом» рассорила Литву и Латвию22
Раскрыты подробности смерти мужа Анны Чапман169
ЦИК объяснил наличие бюллетеней в урнах до начала выборов311
Видео
04:58
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля
Происшествия Другое
00:59
Украина забывает Крым
Украина Статьи
00:59
«Мы становимся скотами»: Панин обратился к россиянам
Шоу-бизнес
02:34
Россия пощадила Лондон в ответных мерах
Политика Статьи
01:05
Британский МИД анонсировал ответ
Европа В мире
01:19
Украинский телеканал стер Крым с лица Земли
В мире Украина
03:19
Дайнеко пострадала в страшной аварии
Шоу-бизнес Происшествия
02:34
Британия обсудит дальнейшие меры в отношении РФ
В мире Европа
03:08
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве
Погода Новости Москвы
01:26
Скотланд‐Ярд назвал сроки расследования по делу Скрипаля
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение