Какое государство исторически последовательно несет хаос нашей Планете

Некоторые пишут, что не нужно тягаться с богатыми Штатами и Британией, лучше сразу сдаться и принять все их условия.

По их логике, нашим предкам не нужно было тягаться с превосходящими их по силам туменами монголо-татар, с армией прогрессивных французов Наполеона, с величайшей в истории военной машиной немцев. Но, побеждают не деньги и оружие, побеждают люди.

Астрахань, Мы переварили Орду и покорили Казань Крым . Наши гусары и казаки гарцевали на улицах Парижа, мы повесили флаг на рейхстаг.

Против маленького бедного Вьетнама американцы бросили половину своей армии, флота и ВВС. Во Вьетнаме сражалось полтора миллиона (!) американцев, еще 3,5 миллиона были заняты во вспомогательных работах, всего через Вьетнам прошло 9 миллионов человек за 10 лет.

На вьетнамцев сбросили миллионы бомб, распылили тонны химикатов, но они не были сломлены, они защищали свою родину при небольшой поддержке СССР и Китая , которые помогали только оружием. И вьетнамцы победили, они заставили сильнейшую армию мира бежать со своей земли в ужасе.

Но перед уходом американцы совершили такие ужасные преступления, перед которыми меркнет и Вторая Мировая Война. В деревне Сонгми они уничтожили несколько сотен детей, женщин и стариков.

Справедливости ради, надо сказать, что были там и нормальные люди. Пилот Томпсон направил свой пулемет на американских солдат, убивающих мирное население.

А теперь военные преступники вроде сенатора Маккейна учат нас демократии. Но, сегодня, в годовщину резни в деревне Сонгми, мы еще раз вспомним, кто в реальности несет этой планете смерть и хаос.