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В Петербурге юные связистки учатся чеканить шаг для Парада Победы
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В Петербурге юные связистки учатся чеканить шаг для Парада Победы 

Мир24 20 часов назад
Курсантки Петербургской военной академии связи имени Буденного готовятся принять участие в майском Параде Победы, сообщает «МИР 24».
Девушки отрабатывают строевой шаг и умение синхронно выполнять приказы командира.
Тренировки на плацу проходят по несколько часов ежедневно, кроме выходных. На Парад Победы отберут только 50 курсантов, лучших из лучших.
Уже в понедельник они отправятся в подмосковное Алабино. Тренировки продолжатся на территории воинских частей столичного гарнизона. Генеральная репетиция состоится на Красной площади.
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