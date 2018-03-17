Володин назначил своим советником Владимира Плигина

"Владимир Плигин обладает огромным опытом юридической практики и законотворческой работы, возглавляя на протяжении трех созывов один из ключевых комитетов — по конституционному законодательству и государственному строительству", — приводятся на сайте слова Володина. «Его знание парламентской деятельности будет востребовано для координации той работы, которую ведут экспертные советы, в том числе и Совет по законотворчеству, где ведущие юристы и эксперты вырабатывают предложения по повышению качества законотворчества, проводят системный анализ и комплексную оценку законопроектов», — добавил спикер.