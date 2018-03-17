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Володин назначил своим советником Владимира Плигина
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Володин назначил своим советником Владимира Плигина 

ТАСС 19 часов назад
МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин назначил своим советником Владимира Плигина, который в четвертом, пятом и шестом созывах нижней палаты парламента занимал пост главы ее комитета по конституционному законодательству и государственному строительству. Об этом сообщается на официальном сайте Госдумы.
"Владимир Плигин обладает огромным опытом юридической практики и законотворческой работы, возглавляя на протяжении трех созывов один из ключевых комитетов — по конституционному законодательству и государственному строительству", — приводятся на сайте слова Володина. «Его знание парламентской деятельности будет востребовано для координации той работы, которую ведут экспертные советы, в том числе и Совет по законотворчеству, где ведущие юристы и эксперты вырабатывают предложения по повышению качества законотворчества, проводят системный анализ и комплексную оценку законопроектов», — добавил спикер.
В 2016 году Плигин вновь баллотировался в Госдуму от "Единой России", но занял пятое место в региональной группе партии по Санкт-Петербургу и не прошел в седьмой созыв. В настоящее время он является координатором рабочей группы высшего совета «Единой России» по государственному и политическому строительству.
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