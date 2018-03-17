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Анатолий Шалыто получил учрежденный президентом знак «За наставничество»
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Анатолий Шалыто получил учрежденный президентом знак «За наставничество» 

Собака 20 часов назад
Фото: Собака
Анатолия Шалыто наградили знаком отличия «За наставничество», который был учрежден президентом в начале марта. Владимир Путин впервые наградил лучших наставников страны: «За заслуги в профессиональном становлении молодых специалистов и активную наставническую деятельность наградить: Варухина Николая Геннадьевича, Котельникова Геннадия Петровича и Шалыто Анатолия Абрамовича» — говорится в документе, который размещен на официальном портале правовой информации.
Это не первая награда Анатолия Шалыто, в 2017 году он стал одним из победителей ежегодной премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» в области «Наука и жизнь».
С 2004 года Анатолий Шалыто является заведующим кафедрой Технологии программирования факультета информационных технологий и программирования университета ИТМО.
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