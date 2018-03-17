Посторонним вход воспрещен: как сделать двор своим

Торговый центр прямо под окнами — итог безуспешной борьбы жителей за клочок земли, который они когда-то считали своим двором. «Когда началось строительство, мы не знали, что нужно проводить межевание придомовой территории. Но когда уже опомнились, было поздно», — рассказала москвичка Нина Крылова.

Межевание — это составление подробного плана, на котором с помощью координат обозначают четкие границы: что принадлежит жильцам, что городу, а что третьим лицам. В Москве обновить карты пытались централизовано, но далеко не все и не сразу поняли, зачем это нужно. Этим воспользовались некоторые предприниматели, и теперь многие участки уже успели отмежевать под парковки и торговые точки.

Жильцы домов на Проспекте Мира пытаются сохранить детские площадки, которые по новым планам к придомовой территории больше не относятся. «Мы хотим добиться, чтобы после проведения проекта межевания территория, находящаяся под нашим домом, была официально поставлена на кадастровый учет и имела свои границы», -пояснил председатель совета дома Юрий Поздняков

На улице Академика Королева территория вокруг одного из домов — официально собственность жителей. Уборка снега, благоустройство тротуаров, забота о клумбах — все это теперь на их плечах, но зато удалось отгородиться от остальных забором.

Межевание — многоэтапный процесс. Сначала нужно провести общее собрание, затем обратиться в кадастровые службы, составить проект, он должен пройти обязательные публичные слушания. Эксперты уверены: трудности окупятся с лихвой.

"Это позволит обезопасить свой участок от модной сейчас точечной застройки, позволит предупредить такие моменты, когда на территории этого участка появляется неконтролируемая жильцами дома автостоянки, пункты торговли", — отметил юрист Андрей Колесов

Дома на Новинском — часть необычного эксперимента. Целый квартал отсюда и до Трубниковского переулка сделали частью единой территории после межевания, которой управляют жильцы. Теперь именно жильцы решают, нужно или нет устанавливать шлагбаумы, и как распределять парковочные места.

"Это то самое самоуправление, о котором говорят, что оно должно быть. И люди прекрасно понимают, что это принадлежит им — москвичам. И что каждый отвечает за то, что происходит внутри двора", — подчеркнул глава муниципального округа Арбат Евгений Бабенко

Эксперты советуют москвичам быть более инициативными и оперативно проводить межевание. Правда дополнительные возможности — это и дополнительные расходы.