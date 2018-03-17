Для лучших рыб-прыгунов опыт важнее силы

Маленькие рыбки мангровые ривулусы, обитающие в мангровых зарослях, с возрастом учатся прыгать лучше. Об этом открытии биологи из США Великобритании рассказали в Journal of Experimental Zoology Part A.

Мангровые ривулусы (Kryptolebias marmoratus) — тропические рыбки 2-3 сантиметра длиной, обитающие в мангровые зарослях у побережья Бразилии Мексики и Флориды. Ривулусы часто селятся в норках крабов Cardisoma guanhumi и в случае засухи могут выживать до 66 дней подряд без воды, дыша через кожу кислородом воздуха. В отсутствие партнеров в пересыхающих водоемах самки ривулусов могут оплодотворять сами себя, а самцы этих рыбок встречаются реже. Передвигаться по суше ривулусам помогает умение очень высоко прыгать, отталкиваясь хвостом от поверхности.

Биологи решили изучить влияние возраста рыбок на дальность их прыжков. В испытаниях поучаствовало около 200 рыбок, найденных в США, на Багамах и в Центральной Америке.

Ученые установили, что среди молоди лучшие прыгуны отличаются от сородичей определенными физическими характеристиками. Длина и позиция некоторых костей в юности сильно влияют на дальность прыжка. Однако когда те же рыбки подрастают, различия между ними и менее удачливыми ривулусами, которых гены не наградили идеальным телосложением, стираются.

А вот взрослые и даже старые рыбы оказались наилучшими прыгунами независимо от изначальных физических характеристик. Биологи предполагают, что причина этого проста: с возрастом рыбы меньше полагаются на свои кости. Вместо этого они используют нервную систему, которая более развита, чем у молодняка, чтобы лучше и точнее координировать свои движения. Ни размер, ни изменение силы мышц, ни длина и положение костей, ни другие особенности не влияют на дальность прыжков сильнее, чем опыт.

В дальнейшем ученые хотят понять, какие генетические предпосылки определяют физические черты молодых мангровых ривулусов, позволяющие им даже в юности демонстрировать хороший результат.