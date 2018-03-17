«Мобильных избирателей» ждут в екатеринбургском аэропорту «Кольцово»

Николай Булаев. «На предстоящих выборах 18 марта 2018 года будут созданы беспрецедентные условия для голосования так называемых „мобильных избирателей“. Отдыхающие в пределах страны смогут проголосовать на любом избирательном участке по месту нахождения, в том числе в аэропортах, а также в помещениях железнодорожных вокзалов», — сообщал в начале февраля заместитель Председателя ЦИК России

Корреспонденты ИА «Уральский меридиан» посетили избирательный участок №149 расположенный в екатеринбургском аэропорту «Кольцово» , что бы посмотреть как будет осуществляться голосование «мобильных избирателей».

В небольшом помещении, где расположился избирательный участок, установлено две кабинки, в которых завтра, 18 марта, граждане будут выбирать Президента РФ. На данном участке будет всего одна урна для бюллетеней.

Как рассказал корреспонденту ИА «Уральский меридиан» председатель УИК №149 Сергей Васильцов: «Всего заявилось 232 человека для голосования на нашем избирательном участке. По специальным заявлениям ожидается около 100 человек. Как только к нам поступили бюллетени началась охрана помещения полицией, которая продолжится до подведения итогов голосования».

Общественный порядок на избирательном участке обеспечивают сотрудники линейного отдела МВД России в а/п Кольцово.