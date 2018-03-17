«Мобильных избирателей» ждут в екатеринбургском аэропорту «Кольцово» 

«На предстоящих выборах 18 марта 2018 года будут созданы беспрецедентные условия для голосования так называемых „мобильных избирателей“. Отдыхающие в пределах страны смогут проголосовать на любом избирательном участке по месту нахождения, в том числе в аэропортах, а также в помещениях железнодорожных вокзалов», — сообщал в начале февраля заместитель Председателя ЦИК России Николай Булаев.
Корреспонденты ИА «Уральский меридиан» посетили избирательный участок №149 расположенный в екатеринбургском аэропорту «Кольцово», что бы посмотреть как будет осуществляться голосование «мобильных избирателей».
В небольшом помещении, где расположился избирательный участок, установлено две кабинки, в которых завтра, 18 марта, граждане будут выбирать Президента РФ. На данном участке будет всего одна урна для бюллетеней.
Как рассказал корреспонденту ИА «Уральский меридиан» председатель УИК №149 Сергей Васильцов: «Всего заявилось 232 человека для голосования на нашем избирательном участке. По специальным заявлениям ожидается около 100 человек. Как только к нам поступили бюллетени началась охрана помещения полицией, которая продолжится до подведения итогов голосования».
Общественный порядок на избирательном участке обеспечивают сотрудники линейного отдела МВД России в а/п Кольцово.
Специальное заявление позволяет гражданам выбрать избирательный участок с 13 марта до 14:00 17 марта, то есть дня, предшествующего дню голосования. Оформить такое заявление можно только в участковой избирательной комиссии по месту регистрации. Такой способ удобен путешествующим гражданам. Например, если гражданин проживает в Москве, а в день выборов Президента РФ пребывает в Екатеринбург, то он получает специальное заявление, которое снабжено несколькими степенями защиты, включая специальный знак (марку), по месту регистрации, а по прибытию в Екатеринбург идет в указанный в заявлении избирательный участок и голосует. После того, как гражданин проголосовал, данное заявление изымается на избирательном участке.