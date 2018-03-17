Жители Танзании копят деньги на личное авто

Москва, 16 марта — «Вести. Экономика» В Танзании, которая почти в два раза больше Испании или в 2,5 раза — Германии, проблему развития транспортной инфраструктуры решают вполне европейскими методами. Местные достопримечательности (остров Занзибар, гора Килиманджаро, озеро Виктория и др.), а также развитие экономики внутренних территорий вынуждают власти заниматься этим вопросом. Рассказывает Юлия Никитина. Кроме железных дорог, которые полтора века назад закладывали еще колонизаторы, в восточно-африканской стране сейчас прокладываются шоссейные, хотя по протяженности они пока сильно уступают грунтовкам. При этом платных дорог в стране нет. Безусловно, состояние основного дорожного фонда разное: асфальтированные имеют хорошее покрытие, а на районных грунтовках могут быть выбоины и ямы. Как и в России, местные водители любят демонстрировать умение маневрировать на сложных участках. А личное авто здесь воспринимается не как роскошь, а как средство передвижения. В семьях среднего достатка (зарплата примерно от 1000$ и выше) у каждого (у мужа, жены, у взрослых детей) может быть своё авто. Покупают и новые, и подержанные автомобили. Цена разная: и $3 — 5 тысяч, и $10 000, и $30 000 и выше. Бензин стоит примерно $1, помыть на автомойке — $3 — 5. На машину могут копить деньги с зарплаты, также берут кредит в банке. Кредиты даются тем, у кого есть постоянная официальная работа, то есть есть гарантия того, что человек может расплатиться. Да, африканцы тоже любят комфорт. Маршрутки ходят нерегулярно, в них может быть чересчур много народа, нет кондиционера. Хотя проезд и доступен каждому. Обязательно есть кондуктор, в специальной форме. Проезд стоит $0,2 — 0,5, выдаются билеты. Для школьников цена билета ниже — $0,01, но они должны ехать стоя. А пенсионеры платят полную стоимость, для них нет никаких льгот. Проездных билетов на месяц раньше не было, а как раз сейчас их начинают вводить. Как правило, в общественном транспорте ездят школьники из бедных семей, которые учатся в государственных школах. Детей из семей среднего достатка, преимущественно, отдают в частные учебные заведения, поэтому их забирают либо школьные автобусы, либо родители на своих авто. А самый быстрый общественный транспорт в Дар— Эс-Саламе — это скоростные автобусы (rapid bus). У них есть свои собственные дороги и другому транспорту ездить по ним запрещено. Стоит поездка в таком автобусе примерно $0,3.

Скоростные автобусы (rapid bus)

В Дар-Эс-Саламе, исторической столице и административном центре Танзании, транспорт более развит, чем в других городах. Это самый большой город страны, здесь на дорогах много машин, в час пик бывают пробки. Кому не нравится общественный транспорт, пользуются такси, есть и Uber (около $2 за км). А на небольшие расстояния часто заказывают баджядж — в Азии их называют тук-туками. Они дешевле (1км — $1). В тук-тук может сесть три пассажира, есть крыша. На небольшие расстояния также пользуются мототакси, то есть мотоциклы с водителем (примерно $0,5 за 1 км).

Мототакси и баджядж

Поскольку Дар-Эс-Салам находится на побережье, многие жители, для того чтобы сэкономить время, добираются на работу на пароме. К примеру, по дороге можно объезжать океан час-два, а на пароме переправиться напрямую — минут пять. Паромы ходят регулярно, так что долго ждать не приходится, и для пассажиров всегда есть места. Паромом переправляются и машины, и мотоциклы. Кстати, при переправке, пассажирам из авто нужно выходить и подниматься на борт, а в машине, заезжающей на паром, остаётся только водитель и дети. Танзания находится чуть ниже экватора, тут всегда много солнца, и я не удивлюсь, если в будущем здесь будет развиваться транспорт на солнечных батареях. Это выгодно: уже сейчас некоторые жители пользуются холодильниками и электроплитами, которые работают от солнца. Поэтому ждем тех, кто решится использовать электромобиль.