«Золотые слитки» Ямала блеснули в Москве

Москве завершился форум « Россия — страна возможностей». На него приехало шесть тысяч молодых людей. Среди них 40 представителей молодежи Ямала. Как прописано в положении форума, на него приглашали «золотые слитки» кадров России.

Форум — дискуссионная площадка, которая объединяет 14 федеральных проектов. Среди них «Лидеры России», «Мастера России», «Я — профессионал», «Хочу делать добро» и другие. Эти проекты дают возможность молодым людям воспользоваться социальным лифтом и подняться на вершину успеха.

— Здесь самые активные молодые люди, которые себя проявили на форумах 2017 года, лучшие волонтеры, — отметила Айшат Нажмудинова, руководитель ямальской делегации на форуме.

— На форум приехали победители конкурсов проектов Росмолодежи, участники Всероссийских и окружных молодежных форумов, Всероссийского образовательного форума. Те, кто действительно несет и делает добро для людей, — рассказала Эльвира Тимергазина, директор департамента молодежной политики и туризма ЯНАО

По ее словам, на Ямале сильное волонтерское движение — порядка пяти тысяч человек, только добровольческих волонтерских объединений — 170.

Экспертом сразу на несколько дискуссионных площадок форума пригласили губернатора ЯНАО Дмитрия Кобылкина . Одна из тем встреч — «Об управленческих вызовах и решениях». Молодежь интересовали самые разные вопросы, одна из участниц предложила губернатору сравнить руководство регионом с действиями команды на спортивной площадке. И спросила: «Кто будет в защите?».

— Команда губернатора, это очень подвижный организм. Мне кажется такими компетенциями должны обладать каждый из игроков. Например, в волейболе при падении мяча на площадку, подхватить, подстраховать должен уметь каждый, — не растерялся глава региона.

Еще один вопрос касался развития малых городов и деревень. Дмитрий Кобылкин рассказал, что новых городов на Ямале строить не будут, но те, что есть будут сохранены.

— Не смотря на то, какой рывок сделает Ямал за эти годы больше всего я буду гордиться тем, что удалось сохранить все населенные пункты и деревни округа. Забота о самых отдаленных населенных пунктах — вот это моя гордость.

Участникам форума было важно услышать совет, о том какие ошибки чаще всего допускают молодые управленцы. Дмитрий Кобылкин порекомендовал им меньше времени проводить в Интернете и больше общаться с людьми.

В рамках форума обсудили и развитие Арктики. Глава Ямала рассказал о создании новых рабочих мест, инвестициях, экологии, транспортной доступности.

— У нас огромный потенциал в Арктике, нам надо раскупоривать наши запасы, двигаться по арктической территории, открывать Северный морской путь на 12 месяцев, — рассказал губернатор молодежи.

Молодежь еще долго не отпускала Дмитрия Кобылкина, фотографировались, общалась уже после официальных встреч. Как подметил Алексей Горпинченко , победитель конкурса «Лидеры России», после этого форума население округа может увеличиться. Многие захотят приехать работать Север.

Форум завершился грандиозной дискотекой. На сцене пели звезды, но у многих уже просто не было сил танцевать. Так много всего произошло с ними за эти дни. И это, пожалуй, единственная возможность, которую они упустили.

КОММЕНТАРИИ

«Я побывала на первой площадке «Наука и технологический прорыв. Как наука меняет нашу жизнь». Там был Андрей Фурсенко и очень много знаменитых спикеров, было очень интересно».

«Большое удовольствие побывать на площадке форума «Таврида», где нас учили как защитить свой гранд, как его представить. Этим летом я побывала уже на данном форуме и в дальнейшем планирую также сотрудничать с ребятами».

Анна Радченко, Ноябрьск:

«Меня интересовало все, что связано с творчеством, удалось попасть на встречи с создателями фильмов «Рубеж» и «Движение вверх». Увидела знаменитостей, посмотрела кино — было очень интересно».