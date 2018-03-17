«Золотые слитки» Ямала блеснули в Москве 

В Москве завершился форум «Россия — страна возможностей». На него приехало шесть тысяч молодых людей. Среди них 40 представителей молодежи Ямала. Как прописано в положении форума, на него приглашали «золотые слитки» кадров России.
Форум — дискуссионная площадка, которая объединяет 14 федеральных проектов. Среди них «Лидеры России», «Мастера России», «Я — профессионал», «Хочу делать добро» и другие. Эти проекты дают возможность молодым людям воспользоваться социальным лифтом и подняться на вершину успеха.
— Здесь самые активные молодые люди, которые себя проявили на форумах 2017 года, лучшие волонтеры, — отметила Айшат Нажмудинова, руководитель ямальской делегации на форуме.
— На форум приехали победители конкурсов проектов Росмолодежи, участники Всероссийских и окружных молодежных форумов, Всероссийского образовательного форума. Те, кто действительно несет и делает добро для людей, — рассказала Эльвира Тимергазина, директор департамента молодежной политики и туризма ЯНАО.
По ее словам, на Ямале сильное волонтерское движение — порядка пяти тысяч человек, только добровольческих волонтерских объединений — 170.
На форуме «Россия — страна возможностей» возможностей у молодежи действительно было предостаточно: получить дельные советы, научится открывать свой бизнес, подать заявку на получение гранта, пообщаться с известными, авторитетными и успешными людьми. Все встречи проходили в неформальной обстановке. Спикерам — министру иностранных дел Сергею Лаврову, министру обороны Сергею Шойгу, председателю правления Сбербанка Герману Грефу, актеру Евгению Миронову, продюсеру Александру Цекало — можно было задать любые вопросы и получить развернутые ответ.
Экспертом сразу на несколько дискуссионных площадок форума пригласили губернатора ЯНАО Дмитрия Кобылкина. Одна из тем встреч — «Об управленческих вызовах и решениях». Молодежь интересовали самые разные вопросы, одна из участниц предложила губернатору сравнить руководство регионом с действиями команды на спортивной площадке. И спросила: «Кто будет в защите?».
— Команда губернатора, это очень подвижный организм. Мне кажется такими компетенциями должны обладать каждый из игроков. Например, в волейболе при падении мяча на площадку, подхватить, подстраховать должен уметь каждый, — не растерялся глава региона.
Еще один вопрос касался развития малых городов и деревень. Дмитрий Кобылкин рассказал, что новых городов на Ямале строить не будут, но те, что есть будут сохранены.
— Не смотря на то, какой рывок сделает Ямал за эти годы больше всего я буду гордиться тем, что удалось сохранить все населенные пункты и деревни округа. Забота о самых отдаленных населенных пунктах — вот это моя гордость.
Участникам форума было важно услышать совет, о том какие ошибки чаще всего допускают молодые управленцы. Дмитрий Кобылкин порекомендовал им меньше времени проводить в Интернете и больше общаться с людьми.
В рамках форума обсудили и развитие Арктики. Глава Ямала рассказал о создании новых рабочих мест, инвестициях, экологии, транспортной доступности.
— У нас огромный потенциал в Арктике, нам надо раскупоривать наши запасы, двигаться по арктической территории, открывать Северный морской путь на 12 месяцев, — рассказал губернатор молодежи.
Молодежь еще долго не отпускала Дмитрия Кобылкина, фотографировались, общалась уже после официальных встреч. Как подметил Алексей Горпинченко, победитель конкурса «Лидеры России», после этого форума население округа может увеличиться. Многие захотят приехать работать Север.
Форум завершился грандиозной дискотекой. На сцене пели звезды, но у многих уже просто не было сил танцевать. Так много всего произошло с ними за эти дни. И это, пожалуй, единственная возможность, которую они упустили.
КОММЕНТАРИИ
Ольга Костюхина, Лабытнанги:
«Я побывала на первой площадке «Наука и технологический прорыв. Как наука меняет нашу жизнь». Там был Андрей Фурсенко и очень много знаменитых спикеров, было очень интересно».
Анастасия Трапезникова, Надым:
«Большое удовольствие побывать на площадке форума «Таврида», где нас учили как защитить свой гранд, как его представить. Этим летом я побывала уже на данном форуме и в дальнейшем планирую также сотрудничать с ребятами».
Анна Радченко, Ноябрьск:
«Меня интересовало все, что связано с творчеством, удалось попасть на встречи с создателями фильмов «Рубеж» и «Движение вверх». Увидела знаменитостей, посмотрела кино — было очень интересно».