Что случилось с бывшим сити-менеджером Ростова-на-Дону Сергеем Горбанем?

Конкретно Сергей Горбань трудится помощником по думским вопросам депутата ГД РФ Евгения Москвичёва , который представляет фракцию «Единая Россия» и возглавляет комитет по транспорту и строительству.

Также, со ссылкой на пресс-секретаря Москвичёва сообщается, что в Госдуме Горбань работает на общественных началах и нигде больше не трудоустроен. Таким образом, на что живёт он сам и его семья, в которой двое детей (две дочери), не понятно.

Напомним, что в ноябре 2014 года, после ухода в отставку последнего мэра Ростова-на-Дону Михаила Чернышёва , Сергей Горбань, после формального конкурса, на контрактной основе стал управлять донской столицей с полномочиями главы администрации.

Пост градоначальника он занял на два года, освободив кресло вице-губернатора. Первым заместителем главы региона был четыре года, имел славу закрытого и жесткого руководителя.

Это вполне объяснимо: Сергей Горбань — выпускник Минского высшего военно-политического общевойскового училища и Санкт-Петербургского университета МВД России . В 2001 — уволился с должности офицера Генштаба ВВС РФ в звании полковника. А военные, как известно, бывшими не бывают.

Трудовую деятельность «на гражданке» начал в 2001 году в Москве. Почему в итоге попал на Дон — тоже понятно. Родился и окончил среднюю школу Сергей Иванович в селе Пешково Азовского района Ростовской области

Когда в Ростове появился первый сити-менеджер, обывателю сразу стало ясно, что это временщик. Постоянно сравнивали с Михаилом Чернышёвым и поговаривали, что новая должность нужна Горбаню как очередная ступенька в карьерной лестнице.

Но лестница оборвалась. Началось всё с того, что последствия аномального ливня в Ростове-на-Дону 30 июня 2016 года ростовчанине потребовали у президента страны отставки Сергея Горбаня. Соответствующее обращение подписали несколько тысяч человек.

Как сообщал тогда «АиФ-Ростов», на недовольства горожан глава администрации ответил: «Мы живем в России. Если на американском сайте есть люди, которые хотят отправить меня в отставку, то пусть Обаму отправляют в отставку».

Сыграла эта петиция роковую роль или нет, неизвестно. Но осенью 2016-го Сергей Горбань не стал принимать участие в очередных выборах на должность руководителя донской столицы. Более того, незадолго до подведения итогов куда-то исчез. Поговаривали, что Сергей Горбань получил предложение занять высокий пост в Москве.

Внезапный уход Сергея Горбаня прокомментировал губернатор. На встрече с представителями деловых СМИ Василий Голубев так прокомментировал ситуацию: «С вопросом о продолжении или прекращении своей работы на посту главы администрации Сергей Горбань обращался ко мне дважды. На вопрос, куда он хочет уйти, внятного ответа не получил. В итоге я сказал ему: на этом карьера в городе Ростове закончена».

Также губернатор не смог оценить результаты деятельности своего соратника по совместной многолетней работе в правительстве на посту главного хозяйственника: «Оценивать можно, когда есть результат, поэтому я оценку дать не могу».

Сейчас Сергею Горбаню 53 года. О его состоянии можно говорить на основании декларации о доходах, которые имеются в свободном доступе. Так по итогам 2014 года этот чиновник сократил свой доход и заработал даже меньше некоторых своих подчинённых. Он задекларировал 3,6 млн руб., что на 1 млн руб. меньше, чем годом ранее. В собственности Сергея Горбаня тогда значатся земельный участок (1,5 тыс. кв. м) и жилое строение (309 кв. м), а также две квартиры площадью 102 и 77 кв. м. Личного автомобиля не было.

Добавим, что нет на Горбаня и компромата. Хотя, как известно, «чем меньше сказано, тем больше копают».