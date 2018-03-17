Режиссер Терри Гиллиам: движение #MeToo превратилось в самосуд 

Британский режиссер Терри Гиллиам считает, что движение #MeToo, которое осуждает домогательства и сексуальное насилие, превратилось в «самосуд», который вершит «толпа». Об этом он рассказал в интервью агентству AFP.
"В Голливуде вершится самосуд, там толпа с факелами, которая собирается сжечь замок Франкенштейна", — сказал Гиллиам.
По мнению режиссера, не все женщины, которые занимались сексом с голливудским кинопродюсером Харви Вайнштейном ради карьерного продвижения, на самом деле испытывали страдание. Он также сказал, что знает некоторых женщин, которых насиловал Вайнштейн.
"Мы живем в мире жертв. Я считаю, что кто-то очень выиграл от встреч (на которых продюсер занимался сексом с актрисами — "Газета.Ru") с Харви (Вайнштейном), а кто-то нет. Те, кто выиграл — знали, на что идут. Они были зрелыми; мы говорим о зрелых людях с большими амбициями", — подчеркнул Вайнштейн.
Ранее сообщалось, что актриса Дженнифер Лоуренс готовит сериал о движении против домогательств.