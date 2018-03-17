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В Кострому не пустили сыры с антибиотиками
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В Кострому не пустили сыры с антибиотиками 

Kostroma.Today 5 часов назад
Фото: Kostroma.Today
На костромских прилавках станет меньше белорусских продуктов, узнал KOSTROMA.TODAY. В курятине, сырах и молоке из дружественной республики нашли недопустимые добавки.
По информации управления Россельхознадзора по Костромской и Ивановской областям, ввоз продуктов запрещен по всей России.
На карандаш надзорного ведомства повторно попали три крупных предприятия из Белоруссии: СПК «Аг­ро­ком­би­нат Снов», СО­АО «Бе­ловеж­ские сы­ры» и О­ОО «Нес­виж­ский за­вод дет­ско­го пи­тания». Они занимаются производством детского питания, сыров и мяса.
По данным ведомства, в мясе птицы белорусского СПК нашли антибиотик док­си­цик­ли­н, в молочную сыворотку попал антибиотик цип­рофлок­са­цин, а коровье молоко от завода детского питания было разбавлено сухим молоком.
Как отметили в ведомстве, временные ограничения на поставки продукции в российские магазины вышеперечисленных предприятий из Республики Беларусь действуют с 9 марта.
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