В Кострому не пустили сыры с антибиотиками 

На костромских прилавках станет меньше белорусских продуктов, узнал KOSTROMA.TODAY. В курятине, сырах и молоке из дружественной республики нашли недопустимые добавки.
По информации управления Россельхознадзора по Костромской и Ивановской областям, ввоз продуктов запрещен по всей России.
На карандаш надзорного ведомства повторно попали три крупных предприятия из Белоруссии: СПК «Агрокомбинат Снов», СОАО «Беловежские сыры» и ООО «Несвижский завод детского питания». Они занимаются производством детского питания, сыров и мяса.
По данным ведомства, в мясе птицы белорусского СПК нашли антибиотик доксициклин, в молочную сыворотку попал антибиотик ципрофлоксацин, а коровье молоко от завода детского питания было разбавлено сухим молоком.
Как отметили в ведомстве, временные ограничения на поставки продукции в российские магазины вышеперечисленных предприятий из Республики Беларусь действуют с 9 марта.