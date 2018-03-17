В Кострому не пустили сыры с антибиотиками

На костромских прилавках станет меньше белорусских продуктов, узнал KOSTROMA.TODAY. В курятине, сырах и молоке из дружественной республики нашли недопустимые добавки.

По информации управления Россельхознадзора по Костромской и Ивановской областям, ввоз продуктов запрещен по всей России

На карандаш надзорного ведомства повторно попали три крупных предприятия из Белоруссии : СПК «Аг­ро­ком­би­нат Снов», СО­АО «Бе­ловеж­ские сы­ры» и О­ОО «Нес­виж­ский за­вод дет­ско­го пи­тания». Они занимаются производством детского питания, сыров и мяса.

По данным ведомства, в мясе птицы белорусского СПК нашли антибиотик док­си­цик­ли­н, в молочную сыворотку попал антибиотик цип­рофлок­са­цин, а коровье молоко от завода детского питания было разбавлено сухим молоком.

Как отметили в ведомстве, временные ограничения на поставки продукции в российские магазины вышеперечисленных предприятий из Республики Беларусь действуют с 9 марта.