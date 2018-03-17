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В Башкирии женщина везла в поезде опасную змею
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В Башкирии женщина везла в поезде опасную змею 

ufa1.ru 5 часов назад
Фото: ufa1.ru
Жительница Башкирии взяла с собой в поездку необычного попутчика — змею. Всё бы ничего, но вот документов на рептилию у 57-летней женщины с собой не было.
Жалоба на хозяйку рептилии поступила в линейный отдел ульяновской полиции от начальника поезда «Санкт-Петербург — Уфа». Со его слов, в одном из вагонов провозят пластмассовый контейнер со змеёй.
Сотрудники ульяновской линейной полиции установили, что одна из пассажирок — 57-летняя жительница Башкирии — везла с собой полоза, не оформив предварительно соответствующие документы для перевозки рептилии. Сама хозяйка змеи рассказала, что купила питомца в Петербурге, но оформить ветпаспорт там не успела. С её слов, она собиралась заняться бумагами, как только приедет в Туймазы.
Транспортная полиция выписала на жительницу Башкирии административный протокол за нарушение правил карантина животных. По нему женщине грозит штраф в тысячу рублей.
— В настоящее время материалы, собранные по данному факту сотрудниками Ульяновского ЛО МВД России на транспорте, направлены в Управление ветеринарии по Республике Башкортостан для принятия законного решения, — сообщили в пресс-службе Управления МВД на транспорте по Приволжскому Федеральному округу.
По данным «Википедии», полоз — змея из семейства ужеобразных. В длину может достигать двух с половиной метров. Её укус не ядовит, но крайне неприятен — рептилия отличается агрессивным нравом.
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