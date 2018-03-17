Владимир Пресняков рассказал о разочаровании в профессии и пении под фонограмму 

Владимир Пресняков посетил студию программы «ОК на связи!», чтобы дать интервью в ознаменование грядущего дня рождения, который наступит 29 марта. Музыкант поделился с ведущей и зрителями некоторыми важными для себя темами и ответил на вопросы аудитории. По словам исполнителя, в своем возрасте он ощутил полную ответственность за свои действия и научился не повторять ошибок прошлого. Говоря непосредственно о своей профессиональной деятельности, Пресняков подчеркнул, что никогда не пел под фонограмму и даже под минусовку. Музыкант не мыслит себя за рамками коллектива и считает любые другие виды исполнительства «не очень правильными». На вопрос о дружбе с коллегами по цеху, Леонидом Агутиным и Дмитрием Маликовым, Владимир высказался тепло и откровенно: «Здесь я бы поделил на Лёньку, потому что он остался всё-таки музыкантом, и ему, как и мне, не предстоит стать блогером. А Димон стал известнейшим блогером, и я ему завидую. Я за него дико рад и завидую, но это, конечно, не для меня. Димка — друг детства самый, с 5 лет. Мне было 5, ему 3. Ну конечно, мы родные люди».
Также он раскрыл подробности создания песни «Слушая тишину». По словам Преснякова, композиция была создана в непростой для него период, когда он буквально разочаровался в профессии и в самом себе. Все изменили одна встреча и важный разговор. «Как-то нас судьба связала с Алёной Михайловой, с „Вельветом“, со всеми вот этими девчонками, это как семья, — поведал артист. — И Алёна сказала: „Поверь мне, просто сделай аранжировку, и ты увидишь“. Она меня за шкирку отвезла на студию, и мы записали. Вдруг с какого-то третьего куплета я стал её чувствовать, расплакался на словах „эта дорога ведёт к тебе, слушая тишину“. И получилась такая песня».