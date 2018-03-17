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Жители региона, которые по состоянию здоровья не могут прийти на избирательные участки, вправе проголосовать дома
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Жители региона, которые по состоянию здоровья не могут прийти на избирательные участки, вправе проголосовать дома 

Портал органов государственной власти Ярославской области 5 часов назад
Фото: Портал органов государственной власти Ярославской области
Жители региона, которые по уважительным причинам, в частности по состоянию здоровья, не могут самостоятельно прибыть на избирательный участок, вправе проголосовать дома. Для этого необходимо до 14 часов 18 марта сделать заявку в участковую избирательную комиссию в устной или письменной форме.
— Члены комиссий обязаны обеспечить людям возможность сделать свой выбор, — подчеркнул председатель областной избирательной комиссии Олег Захаров. — Но стоит отметить, что заявки, поданные позднее установленного законодательством срока, рассмотрению не подлежат.
Также 17 марта до 14 часов еще можно подать заявление о голосовании по месту нахождения. Для этого необходимо обратиться с паспортом в участковую избирательную комиссию по месту регистрации. Таким правом уже воспользовались более 40 тысяч жителей региона.
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