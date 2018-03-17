«День тишины» и соцсети: блогерам лучше помолчать?

За сутки до выборов, в так называемый день тишины, запрещена любая агитация, проведение предвыборных акций и митингов. Но можно ли вы написать на своей странице в Facebook или «ВКонтакте», например, «я пойду голосовать за такого-то кандидата, потому что считаю его самым достойным», особенно если вы популярный блогер и ваша аудитория больше, чем у некоторых СМИ?

По логике, «день тишины» должен действовать и для звезд YouTube и Instagram, но по закону агитировать в соцсетях можно почти безнаказанно. О требованиях закона рассказывает сопредседатель движения «Голос» Андрей Бузин

Андрей Бузин сопредседатель движения «Голос» «Думаю, что очень трудно будет привлечь этого блогера, но это если он имеет меньше трех тысяч подписчиков, потому что если он имеет более трех тысяч подписчиков, то уже попадает под ограничение и его считают СМИ. Самое страшное — это административная ответственность, две или три тысячи штрафа».

На практике же вести реестр блогеров прекратили еще в прошлом году, а Telegram-каналы и вовсе не регулируются, говорит автор Telegram-канала «Давыдов. Индекс» Леонид Давыдов

Леонид Давыдов автор Telegram-канала «Давыдов. Индекс» «Нигде про приложения ничего не сказано. Telegram — это приложение, в нем существуют некие группы, скажем так. По-моему, это никак не описано до сих пор. Даже когда Роскомнадзор ввел эти ограничения, три тысячи подписчиков и так далее, это ж так ни до чего и не дошло. Эти системы как СМИ не зарегистрированы, я так понимаю, никакой проблемы нет. Но я не думаю, что это как-то может повлиять, потому что публика в Telegram, мягко говоря, сильно себе на уме. Я не думаю, что здесь агитация к чему-то приведет. Мне кажется, что, подписавшись на канал, ты уже нечто выбрал».

На днях Элла Памфилова заявила, что недовольна постом в блоге на персональном сайте Сергея Собянина о том, за кого он собирается голосовать. Хотя, как сказала глава ЦИК , «придраться по закону не к чему: это его личный сайт в свободное от работы время».

Алексей Мазур. В «день тишины» претензий к личным блогам тоже быть не должно, считает блогер и журналист из Новосибирска

Алексей Мазур блогер, журналист «Если я вдруг захочу, я выскажусь. Я не думаю, что суровая длань нашего закона меня покарает, даже если там это прописано, потому что я не слышал о подобных прецедентах. Я могу сказать, что пойду и проголосую так-то. Это, как мне кажется, не попадает под закон, но у нас законодательство очень быстро меняется под существующую практику: если такие призывы станут массовыми в соцсетях и они не понравятся законодателю, я думаю, что закон очень быстро примут».

Теперь и власти стали активно использовать сеть: уведомления о предстоящих выборах приходят в электронную почту, в соцсетях и приложениях на iPhone. За неделю до выборов российские знаменитости устроили в Instagram эстафету, посвященную возможности выбрать удобный участок для голосования через сайт госуслуг. Посты об этом неожиданно публиковали Ольга Бузова , певица Нюша и даже фитнес-блогеры.