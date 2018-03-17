«Это полная фигня!» Специалист по лженауке — о глупых людях, неграмотных депутатах и научном методе

«Эта борьба похожа на борьбу с ветряными мельницами»

Василий Викторович, вы входите в комиссию РАН по борьбе с лженаукой. Что это за комиссия, и с чем конкретно вы боретесь?

— Слово лженаука было использовано Эдуардом Павловичем Кругляковым , создателем комиссии по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований РАН для того, чтобы подчеркнуть, что это не добросовестные заблуждения, а как правило, умышленный обман.

Добросовестные заблуждения они в принципе возможны. Допустим, если человек плохо учился, плохо проводит эксперименты, то в его экспериментах могут наблюдаться артефакты, которые ведут к ложным заключениям. Такому исследователю ему можно помочь: эксперты могут проводят такой же эксперимент и показывают, если здесь все правильно делать, ход исследования поправляется. Но если человек умышленно что-то фальсифицирует, то он будет это делать пока его не остановят.

Такая история, например, была с господином Петриком, который не просто проводил опыты с какими-то веществами и изобретал какие-то фильтры, а на основании этих фильтров хотел получить очень большие общественные деньги, чтобы всю страну обеспечить чистой водой. Была необходимость общественной и научной борьбы с этим злом. Это безусловно зло.

А как определить, что есть лженаука, а что нет?

— Жесткого критерия определения что такое лженаука не существует. Есть некоторые представления о научном методе, и нормальные ученые пользуются научным методом. А есть люди, которые научный метод не освоили и, имея вполне нормальное образование, они развивают идеи, проводят расследования, которые не являются научными.

Как не ошибиться с заявлениями о каких-то новых открытиях, посчитав их лженаучными?

Например, в свое время генетиков обзывали лжеучеными, в Советском союзе данная наука была под запретом, а сейчас это одно из самых передовых научных знаний? — Генетику подавляли коммунисты , а с лженаукой борются ученые. Разница очевидна.

Почему с лженаукой нужно бороться? Ведь в целом эта борьба немного похожа на борьбу с ветряными мельницами: что плохого в существовании той же уфологии или астрологии, которые также считают лженауками? Сидят люди, звезды в телескоп звезды считают, никому не мешают, вреда не приносят…Зачем с ними бороться? Целесообразней, наверное, бороться с изменением климата или раком?

— Потому что это приносит вред. В случае с Петриком, например, — это преимущественно финансовый вред. В действительности был еще и другой вред: его фильтры делали воду не лучше, а хуже. В других случаях — может быть вред здоровью. Конечно, похожа!

Дело в том, что для биологов, фармакологов лучше бы заняться разработкой лекарства, но вы не забывайте, пожалуйста, если государственные деньги получает господин Эпштейн (Олег Эпштейн — известный гомеопат, прим.ред.) на разработку своих гомеопатических шариков, то значит эти государственные деньги не могут пойти на разработку лекарства от рака.

А как так выходит, что гомеопаты получают деньги на разработки, а настоящие, с вашей точки зрения, ученые — нет?

— Лучше спросить у господина Эпштейна, потому что если я скажу, что он дает взятки, то на меня в суд подадут. Я же не видел, как он передавал взятку и доказать это не могу.

Какие основные методы борьбы с лженаукой и с лжеучеными?

— Прежде всего — это выявление идей, направлений, разработок, которые являются грубыми заблуждениями, и которые съедают общественные средства. Очень многие такие вещи нацелены исключительно на то, чтобы получить общественные средства (бюджетное финансирование — прим.ред.) и наживиться.

Огромное количество колдунов, экстрасенсов и предсказателей будущего съели огромные средства Министерства обороны . Сейчас периодически публикуются мемуары полковников, которые десятилетиями получали деньги на разные проекты для министерства. Конечно, деньги, которые выдавались, пропали, но хотелось бы, чтобы они как-то нас защищали. От экстрасенсов, по крайней мере.

Чего вы в итоге хотите добиться? Искоренить лженауку совсем и навсегда?

— Вы справедливо заметили, что это похоже на борьбу с ветряными мельницами. Почти вся общественная деятельность является в этом смысле — борьбой с ветряными мельницами. Пожалуйста, не будем далеко от Екатеринбурга уходить: ваш мэр сколько сил потратил на борьбу с наркоманией и торговлей наркотиками в вашем регионе? Что у вас исчезла наркомания что ли? И торговля наркотиками не исчезла, но в какой-то момент эту проблему удалось развернуть, привлечь общественное внимание.

«Большинство людей глупы»

Давайте подробнее остановимся на конкретных примерах. Та же гомеопатия: почему вы считаете ее лженаукой?

— Во-первых, это лженаука потому что она претендует на то, что является наукой. Есть система постулатов и доказательств. Во-вторых, гомеопатия не может действовать и не может работать. И в-третьих, попытки обнаружить эффективность этих препаратов приводят к тому, что эффективность не обнаруживается. Правильнее сказать, сколько ни проверяли — эффекта не нашли. Этого достаточно, чтобы сказать, что это лженаука.

Вера в гомеопатию говорит о проблеме с образованием и умственными способностями, но этот дефект не обязательно должен быть большим.

А астрология? Вы считаете астрологию лженаукой, но при этом те же психологи часто опираются на нее…как так? Они тоже становятся автоматически лжеучеными?

— Психология вроде как наука, но не совсем наука. Если психолог подверстывает астрологические знания — значит он точно дурак. То, что астрология является глупостью было доказано две с половиной тысячи лет назад. Возьмем близнецов: у них разная судьба. Если астрология что-нибудь и предсказывает, то судьба у этих близнецов должна быть одинаковая, а она у них разная.

Экстрасенсорика: вы абсолютно уверены, что людей со сверхспособностями не существует?

— Абсолютно. Это доказано очень просто. Когда такого человека обнаружат, тогда я буду считать иначе. Вот для этого и существует премия Гудини. Любой экстрасенс может получить 1 миллион рублей, если в нормальном эксперименте он докажет свои паранормальные способности. Проходят годы, но еще ни один участник не смог доказать своих способностей и в условиях эксперимента указать, где находится карта, золото и так далее.

Самое большое чудо на земле — человеческий мозг, особенно в лучших его проявлениях. Его лучшие проявления — это как раз наука и научные достижения. Васильев, Перельман — это люди, которые решают фантастически сложные задачи, которые никто не мог решить столетиями. Это и есть чудо. Вот об этом надо говорить, а не о том, что кто-то по фотографии угадал, где спрятано мамино золотое кольцо.

России к гадалкам, экстрасенсам и магам обращается огромное количество людей. Почему лженаучные знания становятся более популярными, чем научные?

— Мой ответ может показаться грубым, но я скажу: большинство людей глупы. Даже среди тех, кто занимается наукой, встречаются, достаточно глупые люди.

Наверняка вы слышали про трагедию с группой Дятлова, произошедшей на Урале. Есть версии, которые связывают произошедшее с вмешательством каких-то необъяснимых сил, тех же инопланетян…

— Если я правильно помню, они были завалены снегом.

Еще одна история, которая касается инопланентян — кыштымский карлик Алешенька…Что, по вашему мнению, это было? Существует две версии на этот счет: инопланетное существо или мутант после аварии на химкомбинате «Маяк»?

— Дело в том, что все животные иногда рождают уродов. Все. И коровы, и овцы, и люди. То, что они рождаются такими — ну да, это факт. Для некоторых уродств более понятно, как они образованы, для других — менее понятно. Но нет никакой нужды придумывать объяснения для каждого отдельного случая.

Есть еще случай — «розуэлльский инцидент». Неужели такое не должна изучать наука и это все лженаучно?

— Фигня все это!

То есть наука не должна заниматься исследованиями подобных случаев?

— Правильнее сказать, что в первую очередь — это должны изучать свидетели, полицейские, которые проводят расследование, журналисты. Если это покажется заслуживающим внимания какому-то ученому, он может в этом деле участвовать.

Насколько я знаю в исследовании «розуэлльского инцидента» этим всем занимались всякие придурки, а ученые никогда этим не занимались, потому что при ближайшем рассмотрении этого вопроса было ясно, что это полная фигня. Поскольку слухов очень много, есть понятие риска и опасности.

Риск — это объективная вероятность возникновения, а опасность — это субъективная боязнь того, что произошло. То же самое с подобного рода событиями происходит. Они очень мало вероятны, но если они реальны, значит их важность становится очень большой. Поскольку шум был большой, действительно во многих странах мира и в США проводили расследования. Не могли не откликнуться на такую потенциально важную информацию. Потом закрывали расследования по этим случаям.

Тогда как быть с историей челябинского метеорита. Было много фантастических версий. Потенциальная угроза же есть?

— У нас проводятся исследования.

В одном из наших интервью ваш коллега — ученый, но физик, специалист по нанотехнологиям — рассказал, что произошла революция в исследовании гена человека. Он рассказал, что есть проекты по созданию «маленьких врачей» (нанороботов) на клеточном уровне. Планируется, что их можно будет запустить в организм, где они найдут и вылечат дефекты и тогда человек будет вечно молодым.

— Это просто фантастика! Нереально.

Раньше и самолет и космолет были фантастикой…

— Нет, эта идея была планомерна изучена. Идеи Да Винчи о махолете существовали параллельно с разработкой различных механизмов, которые двигались: паровых машин и так далее. Это было постепенное наращивание технологий, и самолет полетел не по фантастическому воображению, а по постепенному развитию технологий.

В полете самолета нет никаких чудес. Это всего навсего технологические усовершенствования.

А клонирование овечки Доли?

— Это все результат развития науки.

Спрошу про историю с генной инженерией: ГМО, например. С вашей точки зрения надо это изучать и почему у нас запрещено это на законодательном уровне?

— Запрещено, потому что в думе сидят люди, которые запретили исследования в этой области!

То есть ГМО — вы считаете научным знанием?

Да, это маленький кусочек агрономической, биологической науки. Там сегодня делают хорошие технологии, совершенно замечательные продукты. Из-за тех, кто сидит в Госдуме у нас очень отстает важная область биологии. В результате у нас не будет собственных сортов помидор, кукурузы и придется опять импортировать продовольствие. С ГМО — это типичный пример вмешательства неграмотных людей, собранных не для блага людей, а только для собственных интересов: чтобы им не сказали, они за все проголосуют.

Любопытно, что все о чем мы с вами говорили более популяризовано, что ли… А как сделать науку общедоступной?

— Множество людей делают все, чтобы сделать науку общедоступной и помочь вырасти блестящим ученым. Вы не поверите, начиная с Дальнего Востока и заканчивая Москвой есть люди, которые через конкурсы, занимаются привлечением талантливых школьников. На моей памяти есть множество блестящих людей, которые остались и работают в России или уехали и трудятся в Америке. Эдуард Павлович Кругляков, когда был молодым доцентом, ездил по сибирским селам, экзаменовал школьников, а потом приглашал на летнюю школу. Некоторые из стали академиками в Новосибирском академгородке и в других местах. Вот оно это чудо. Вот она эта самая работа.

Она — эта работа не очень видна, потому что сконцентрирована на относительно небольшой группе блестящих людей, которым помогают получить наилучшее образование и составляют гордость нашей науки. Да, у нас тут условия для ученых не очень, поэтому часть из них уезжает за границу, но они же не перестают от этого вносить свой вклад в общественный прогресс. Ведь от того, что наши ученые произвели свой графен там, человечество ведь не потеряло.