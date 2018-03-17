Милорад Додик заявил, что большинство боснийских сербов мечтает воссоединиться с Сербией

"БиГ — начало пути РС, это необходимость, а Сербия — это желаемое, нас втолкнули в БиГ, это место нам навязано международным диктатом, они хотят сказать, что Босния — государство, а мы будто бы и нет. Тем не менее, в Дейтонском соглашении записано, что БиГ состоит из двух энтитетов и трех народов, которые являются источником своего суверенитета и решений на совместном уровне", — сказал он.

"Не могу обойти вниманием еще один фактор: большинство сербов сегодня, если бы имели возможность высказаться о РС, немедленно провели бы референдум о присоединении к Сербии. Это то, что существует, почему мы не можем говорить об этом? Нам говорят, что это политически некорректно, а корректно 20 лет ущемлять нас и наши права, автономию и нашу свободу?" — заявил президент.

По его словам, РС обладает всеми признаками государства и является единственной нормально функционирующей частью БиГ, в которой уровень общего управления разрушен, а взаимопонимание отсутствует. «Сербский народ в РС пережил 20 лет мучений и международной интервенции, но не отрекся от своего государства», — сказал Додик.

Отвечая на вопрос о влиянии Москвы , он заявил: «Мы любим Россию и успешно сотрудничаем с ней, но Россия никогда не требовала, ни разу, ничего». «На Западе сегодня существует антироссийская истерия, которая требует быть или с ними, или против них. При этом западники видятся с россиянами чаще, чем мы, я встречаюсь с Владимиром Путиным по меньшей мере раз в год, и для меня это честь. Честь, что такая маленькая РС со своим статусом имеет возможность встретиться с одним из ведущих людей мира, чтобы поговорить о проблемах», — сказал Додик.

Косовский вопрос

Коснувшись косовской проблемы, он предложил сравнить ситуацию, в которой находится поддерживаемое Западом непризнанное образование и обладающая всеми правами РС.

"Как вообще можно придерживаться принципа, что Косово имеет право выйти из территориально целостной Сербии, а РС должна сидеть, терпеть и молчать?" — задался вопросом президент, отметив, что РС получила свои права в соответствии с Дейтонским соглашением, а Косово — бесправное и непризнанное образование.

Устройство БиГ Согласно конституции, предложенной в Общем рамочном мирном соглашении по Боснии (Дейтонское соглашение), подписанном 14 декабря 1995 года в Париже, государство БиГ состоит из двух образований (энтитетов): мусульмано-хорватской Федерации Боснии и Герцеговины (ФБиГ, 51% территории) и Республики Сербской (49% территории страны), а также округа Брчко. Государственное устройство БиГ — одно из самых сложных в мире. В системе госуправления пропорционально представлены три основных народа: бошняки (славяне, принявшие ислам), сербы (православные) и хорваты (католики).