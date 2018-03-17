Москвича с плакатом «Путина в императоры» увезли в психбольницу

Активиста Ивана Облачного (Геннадия Пирогова) задержали во время одиночного пикета с плакатом «Путина в императоры».

«ОВД-Инфо» сообщает, что Ивана Облачного, который называет себя монархистом, отвезли в отдел полиции «Китай-город» после одиночного пикета на Манежной площади.

После этого активиста положили в четвёртое отделение Московской областной психиатрической больницы. Об этом порталу сообщила жена Ивана Облачного. Полицейские сказали, что мужчину отправили в больницу, так как у него «мания величия» и он ходит в костюме царя.