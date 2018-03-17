Москвича с плакатом «Путина в императоры» увезли в психбольницу 

Активиста Ивана Облачного (Геннадия Пирогова) задержали во время одиночного пикета с плакатом «Путина в императоры».
«ОВД-Инфо» сообщает, что Ивана Облачного, который называет себя монархистом, отвезли в отдел полиции «Китай-город» после одиночного пикета на Манежной площади.
После этого активиста положили в четвёртое отделение Московской областной психиатрической больницы. Об этом порталу сообщила жена Ивана Облачного. Полицейские сказали, что мужчину отправили в больницу, так как у него «мания величия» и он ходит в костюме царя.
Ранее Облачный опубликовал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» видео, где он в костюме царя и с босыми ногами пикетирует возле здания Центробанка в Москве с плакатом «Эльвиру в отставку». «Я, народный царь Иван Облачный, такой же босой и нищий как российский народ, протестую против финансовой политики Эльвиры Набиуллиной», — сказал мужчина на видео, куда были вставлены кадры из новостных выпусков телеканала «Царьград».