ПроЭнергию советует: выбирайте технику классов А и B

Вся электротехника делится на категории от A до G. Поэтому прежде чем покупать, стоит задуматься, какую выбрать и по этому параметру. Каждый из семи классов маркируется цветом от зеленого к красному и обозначает степень энергоэффективности. Класс зависит от потребления киловатт в час. Самым экономным из всех является класс A (на 50-80% больше энергоэффективности), а следующий за ним B (на 25-50%). Их-то и следует выбирать в целях экономии. Хотя Существуют еще классы А+ и А++, обозначающие более высокую энергоэффективность, чем у класса А.

Отметим, что показатель энергоэффективности высчитывается для каждой техники по-разному. Например, для стиральной машины это соотношение потребляемой в час мощности к максимальному объему загрузки.

Ульяновска. Об этом и многом другом российские школьники узнают благодаря проекту компании «Фортум» «ПроЭнергию», который рассказывает ученикам третьих и четвертых классов об основах энергосбережения и учит экономно использовать природные ресурсы. Отметим, что в программе «ПроЭнергию» принимают участие 25 школ Челябинской области , а также ребята из Тюмени

Подробности о ходе проекта можно узнать в группе «ПроЭнергию» в ВК.