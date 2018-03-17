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Президент Колумбии отметил высокий потенциал отношений Боготы с Москвой
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Президент Колумбии отметил высокий потенциал отношений Боготы с Москвой 

ТАСС 8 часов назад
БОГОТА, 17 марта. /ТАСС/. Сотрудничество Колумбии и России имеет высокий потенциал развития в различных сферах. Об этом в эксклюзивном интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману заявил президент южноамериканской страны Хуан Мануэль Сантос.
"С Россией у нас хорошие отношения. Мы не очень хорошо друг друга знаем, и поэтому существует большой потенциал для роста во всех областях", — подчеркнул он. По мнению главы государства, если две страны мало знают друг о друге, но хотят в будущем сохранить хорошие отношения, это может стать залогом успеха при налаживании взаимовыгодного сотрудничества.
Он также обратил внимание на большой интерес, который проявляет колумбийский военно-промышленный комплекс к обмену знаниями и технологиями с РФ. «Россия добилась значительных успехов во многих сферах, и мы могли бы обмениваться опытом, что принесло бы пользу обеим странам, особенно в военной области», — отметил Мануэль Сантос. «Мы развиваем наш собственный военно-промышленный комплекс, который очень невелик, и мы готовы получать знания от России в этой области», — добавил он.
Коснувшись объема двустороннего товарооборота, президент констатировал, что его возможности далеко не исчерпаны. «Я думаю, что объем торговли с Россией очень небольшой. Россия — большая страна с миллионами потребителей, как и Колумбия, поэтому и в этой сфере есть куда расти», — указал он.
Полностью интервью с президентом Колумбии будет опубликовано на сайте ТАСС и показано в программе «Формула власти» на канале «Россия 24».
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