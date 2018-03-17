В Сиднее начинает работу спецсаммит АСЕАН — Австралия

СИДНЕЙ , 17 марта. / ТАСС /. Вопросы торговли и региональной безопасности будут находиться в центре внимания участников открывающейся в субботу двухдневной встречи политических лидеров Австралии и стран — участниц Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

Вьетнама, Индонезии, Камбоджи, Лаоса, Малайзии, Мьянмы, Сингапура и Таиланда. На форум, который назван «специальным саммитом АСЕАН — Австралия», в Сидней прибыли главы государств и правительств Брунея Филиппины на нем будет представлять министр иностранных дел. Это первое в истории заседание лидеров АСЕАН, которое проводится в Австралии.

В центре внимания — торговля

Мексику, Новую Зеландию, Перу, Чили и Одним из главных вопросов повестки является обеспечение свободной торговли. Представители пяти стран — участниц спецсаммита (Австралии и входящих в АСЕАН Брунея, Вьетнама, Малайзии и Сингапура) 8 марта поставили свои подписи под соглашением о Транстихоокеанском партнерстве (ТТП) — формировании масштабной региональной зоны свободной торговли, которая также объединит Канаду Японию . Ряд государств — членов АСЕАН, прежде всего Таиланд и Индонезия, выражают желание присоединиться к ТТП, о чем их лидеры собираются заявить на встрече с коллегами в Сиднее. Президент Индонезии Джоко Видодо в интервью австралийским журналистам сообщил, что «уже проинформировал премьер-министра [Австралии Малколма] Тернбулла о намерении Джакарты присоединиться к ТТП».

Участники саммита планируют также обсудить предложение сформировать другую крупную зону свободной торговли — Всестороннее региональное экономическое партнерство (ВРЭП), которое активно продвигает Китай . На эту инициативу Пекина страны АСЕАН пока реагируют по-разному. Австралия, которая вместе с Японией наиболее активно добивалась реализации соглашения о ТТП после того, как из него вышли США , заявляет, что оно не противоречит китайской инициативе. «Австралия продолжает участвовать в переговорах по ВРЭП, потенциально речь идет о другом очень важном торговом соглашении», — подчеркнул в связи с этим министр торговли страны Стивен Чобо

Споры из-за островов

Участники саммита намерены провести дискуссию по одной из самых сложных проблем региональной безопасности — территориальным спорам относительно акватории Южно-Китайского моря (ЮКМ). Дебаты о принадлежности Парасельских островов (Сиша) и архипелага Спратли (Наньша) уже много лет ведет с Китаем ряд стран АСЕАН — Бруней, Вьетнам, Малайзия и Филиппины. Основной причиной напряженности являются попытки установить контроль, в том числе и за счет военной составляющей, над районом вблизи Малаккского пролива, через который проходит около 60% китайской торговли и до 80% китайского импорта углеводородов. В совместном заявлении, распространенном по итогам состоявшейся в пятницу встречи министров иностранных дел и обороны Австралии и Индонезии, отмечаются «усилия АСЕАН и Китая в работе по скорейшему созданию эффективного Кодекса поведения сторон в ЮКМ в соответствии с международным правом».

Задачи страны-хозяйки

Тернбулл назвал сиднейский саммит «историческим моментом вовлечения [своей страны] в дела региона». «Мы живем в период, когда благодаря происходящим быстрым переменам возникают новые возможности как для Австралии, так и для АСЕАН, — отметил он. — Именно поэтому мы должны сотрудничать еще более тесно, чем когда-либо прежде».

"Австралия попытается укрепить авторитет АСЕАН как ведущей организации по поддержанию правопорядка в регионе, — отмечает в связи с этим газета Australian Financial Review. — Существуют опасения, что АСЕАН с трудом сохраняет способность достигать поставленных единых целей, поскольку некоторые страны-участницы находятся под давлением Китая, пытающегося отдалить их друг от друга".

Отвечая на пресс-конференции в Сиднее на вопрос, действительно ли Пекин поступает таким образом, премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун сказал, что «не рассматривает мир лишь в черно-белых красках». «Различные государства АСЕАН имеют различные интересы и по-разному смотрят на мир, — пояснил он. — Если страна расположена на материке недалеко от границ с КНР, то она иначе смотрит на ситуацию, чем расположенные поодаль островные государства, и это нормально, вот почему я не принимаю формулировку вашего вопроса. Полагаю, АСЕАН приходится сталкиваться с проблемами, и нам необходимо приложить все усилия для того, чтобы их эффективно решать».

Станет ли Австралия членом АСЕАН