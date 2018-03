Словения и Словакия: как две страны, запутавшие весь мир, избавились от своих премьер‐министров в один день

На этой неделе подали в отставку премьер‐министры Словакии Словении . Любопытным в этой истории оказалось не только невероятное совпадение, связанное с перестановками в правительстве, но и то, как эти две страны путал весь мир на протяжении многих лет.

Премьер Словении Мирослав Церар заявил в среду о том, что он уходит в отставку. Причиной тому послужило решение Верховного суда страны по отмене референдума, на котором в 2017 году принималось решение о строительстве железной дороги Копер — Дивача.

В тот же день в Словакии подал в отставку

премьер-министр

Роберт Фицо , занимавший пост с 2012 года. Уйти со своего поста его вынудил скандал, разразившийся после того как журналист из Братиславы и его невеста были найдены убитыми. Незадолго до смерти репортер опубликовал расследование о коррупционных схемах в правительстве, где были замечены два помощника Фицо — глава МВД Роберт Калиняк и глава Минкульта Марек Мадярич.

Политические события поспешили высмеять пользователи Twitter. Так один из пользователей пошутил: «Чтобы никто опять не запутался между Словенией и Словакией, словенский министр решил тоже подать в отставку».

To avoid confusion between Slovenia and Slovakia Slovenian prime minister to resign as well.

— Ziga Turk (@ZigaTurkEU) 14 марта 2018 г.

Хозяйка другого аккаунта также прокомментировала: «Словакский и словенский премьеры заявили о своем уходе в один день, чтобы потроллить над теми, кто вечно путает эти две страны»

Slovakian and Slovenian prime ministers announce resignation on the same day, trolling those few people still able to tell Slovakia and Slovenia apart. https://t.co/ZKTAktxDEj

— Tatiana Jancarikova (@tatanicka) 14 марта 2018 г.

Всю иронию их высказываний можно понять, только изучив историю вопроса, а она полна анекдотичных каламбуров. Так, например, в прошлом году после победы Словакии в одном из матчей на Чемпионате мира по хоккею публика встала, чтобы поздравить команду с триумфом и на арене заиграл… гимн Словении. Негодованию публики не было предела. Технические специалисты извинились и признались, что гимн не будет проигран

из-за неполадок в оборудовании.

Путался в названиях и бывший президент США Джордж Буш . Когда в 1999 году журналист из Словакии задал ему вопрос на одной из встреч, что состоялась в рамках предвыборной кампании, Буш ответил: «Все, что я знаю о вашей стране, я узнал от вашего министра иностранных дел Янеза Дрновишека». Курьезность ситуации дополнялась тем, что Дрновишек, помимо того, что он был из Словении, являлся ее премьером.

В 2003 году Сильвио Берлускони представил Антона Ропа, своего словенского коллегу как премьер-министра

Словакии. Однажды в Америке даже появился анекдот, будто словакский и словенский послы встречаются раз в месяц специально, чтобы поменяться адресами и всех запутать.

Швеция и Швейцария. Тадеуш Рупель, посол Словении в Лондоне и его коллега из Словакии обиделись на подобные ошибки и провели в 2013 году мероприятие для британской элиты, где рассказали гостям, как различать две страны. Похожую акцию, к слову, ранее провели в Шанхае

Спутать две страны можно было даже

из-за их очень похожего флага. Одинаковый триколор, который отличался только гербом. Похожие названия, которые нетрудно перепутать — словаки называют свою страну Slovenská republika, а граждане Словении — Republika Slovenija. У них в чем-то похожие языки, которые точно так же легко перепутать в письменной форме: в первом случае slovenčina, во втором — slovenščina.

Чехия. Несмотря на очень большое количество схожих моментов, все же не стоит путать эти две страны. Они не граничат друг с другом. Их разделяют Австрия Венгрия . Словения расположена на морском побережье и граничит с Италией Хорватией , соседями Словакии являются Польша

Флаг Словении

Флаг Словакии

Но есть у них и общие черты — оба государства возникли после развала социалистических республик в начале

1990-х годов. Словения получила независимость от Югославии в 1991 году, а Словакия в 1992 году в результате так называемой «Бархатной революции». Она привела к тому, что из бывшей Чехословакии образовались Чехия и Словакия.

Словения граничит с Италией и Хорватией

Словакия граничит с Польшей и Чехией