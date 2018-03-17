Москва, 17 марта — «Вести. Экономика» Жизненная основа преступных организаций во всем мире — это доход. Деньги подпитывают террористов, международные преступные организации и клептократов.
Эти преступники должны отмывать свои доходы, полученные нечестным путем. И несмотря на то, что эти грязные деньги часто поступают из самых коррумпированных, нестабильных стран в мире, нередко они оседают — по иронии судьбы — в США. Почему? Отчасти потому, что здесь самая стабильная финансовая система в мире, а злоумышленники ищут защиту от закона, который может быть применен в отношении дохода, полученного нечестным путем. Также они приходят сюда, потому что наша система настолько непрозрачна. В настоящее время ни один из 50 штатов не требует раскрытия информации о «бенефициарном владельце» компании, о реальных людях, которые ими владеют. Вместо этого в корпоративных отчетах «владельцем» может быть безликая корпорация либо профессиональный агент заплатит за подписание необходимых форм. За этой завесой секретности преступники могут использовать эти корпорации для открытия банковских счетов, перевода средств и сокрытия дорогих активов, находящихся у них в собственности. «Компании-оболочки» не имеют никакой экономической цели и не ведут реального бизнеса. За последние несколько лет деньги оседают в основном в США, поскольку европейские страны приняли законы и правила для повышения прозрачности корпоративной собственности. Согласно одному анализу США занимают второе место — после Швейцарии — как самая непрозрачная система регистрации в мире. В National Money Laundering Risk Assessment 2015 г. министерство финансов подсчитало, что в США ежегодно отмечены незаконные поступления денежных средств на сумму $300 млрд Источником этих денег являются наркоторговля, международная организованная преступность, иностранные коррупционные сделки и клептократия. Помимо того, что здесь слабые законы, эти схемы реализуются с активной поддержкой юристов. Так, журналисты обратились к американским юристам с просьбой создать компании, которые помогли бы скрыть активы в США, «которые невозможно будет обнаружить», активы, принадлежащие якобы одному из министров Африки, который накопил миллионы долларов. Почти все юристы согласились, стремясь заработать. Международное сообщество обычно считает США лидером в области уголовного правосудия, прозрачности и верховенства закона. Но когда дело доходит до разоблачения процедур по отмыванию денег, мы отстаем. Плохие игроки со всего мира выбирают США в качестве своего финансового убежища. Печально известный российский торговец оружием Виктор Бут признан виновным в 2011 г. в том, что участвовал в сговоре с целью убивать американцев и продавать оружие террористам. Он использовал дюжину «компаний-оболочек», образованных в Техасе, Делэвэре и Флориде, чтобы скрыть активы в США. В оборонной промышленности анонимные компании могут заключать контракты с министерством обороны. В одном из сообщений была обнаружена афганская компания, с которой был заключен контракт на поставку наших войск, но которая на самом деле принадлежала талибам. В Нью-Йорке правительство Ирана использовало ряд «корпораций-оболочек», чтобы скрыть факт того, что небоскреб на Пятой авеню находился в его собственности. Прибыль от этого предприятия помогала финансировать терроризм, поддерживаемый Ираном, на протяжении десятилетий, пока правительственное расследование окончательно не раскрыло эту схему в 2008 г. Другие недавно выявленные примеры включают мексиканский наркокартель, использующий корпорацию в Оклахоме для отмывания денег через конную ферму, преступный синдикат, создавший сеть корпораций для реализации мошеннических схем Medicare стоимостью $100 млн, и торговцев людьми в Молдове, скрывающих свои преступления за анонимными корпорациями в Канзасе, Миссури и Огайо. Хотя основные криминальные схемы могут быть сложными, ответ на вопрос, связанный с этой проблемой, прост и понятен. Мы представили систему True Incorporation Transparency for Law Enshercement Act, чтобы требовать от заявителей, чтобы корпорации предоставляли базовую информацию о реальных людях, которые владеют компаниями. Штаты будут поддерживать и периодически обновлять эту информацию и предоставлять ее сотрудникам правоохранительных органов, которые представляют надлежащие повестки или ордеры на обыск. Российские клептократы, наркодилеры используют один и тот же инструмент для отмывания их добычи и уклонения от внимания правоохранительных органов: анонимная «корпорация-оболочка». Давайте отнимем это у них. С учетом того, что прозрачность выявляет активы, полученные незаконным путем и скрываемые в Европе, Америка должна быть уверена, что эти активы не найдут новое убежище в непрозрачных американских «корпорациях-оболочках».