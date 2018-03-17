Великобритания и Россия: испытание «тайными операциями»

Кризис между Великобританией Россией продолжается. Причина кризиса — химическая атака в Лондоне, жертвами которой стали бывший полковник российской военной разведки, работавший на обе стороны, и его дочь. Полковник в отставке Сергей Скрипаль и его дочь, которые подверглись воздействию нервно-паралитического газа во время обеда в ресторане, находятся в больнице, и угроза их жизни сохраняется. Тот факт, что жертва — бывший офицер российской разведки, профессионализм проведенной операции, особенности примененного химического вещества указывают на «государственный» след в этом деле.

Так, по мнению британцев, «привычный виновный» — российская разведка. Отталкиваясь от этой мысли, Великобритания приняла решение о высылке 23 российских дипломатов по обвинению в том, что «они являются сотрудниками разведки под видом дипломатических работников». Затем заговорила о новых санкциях. Вынеся вопрос на повестку дня НАТО ООН , начала дипломатическое наступление на Россию. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш (Antonio Guterres) назвал химатаку «неприемлемой» и призвал к проведению всеобъемлющего расследования. Больше всего в его заявлении обращают на себя внимание утверждения о том, что «использование нервно-паралитического газа в качестве оружия неприемлемо ни при каких условиях» и «его применение каким-либо государством будет нарушением международного права». Более того, все это произошло в тот момент, когда идут споры о применении «отравляющего газа» в Сирии . Постоянный представитель США при ООН, которая резко отреагировала на случившееся в Лондоне, открыто выразила поддержку Великобритании, обратив внимание на «особые» отношения своей страны с ней. Россия, продолжая хладнокровно «отрицать» эти обвинения, объявила о готовности принять ответные меры в отношении Великобритании. Если учесть общую ситуацию и разгоревшиеся споры, можно сказать, что эта тема еще долго будет оставаться на повестке дня. И есть множество причин, поддерживающих этот тезис.

Отношения России и Великобритании проходят чувствительный процесс. Действия России в восточной Европе, напряженность в ее отношениях с США оказывают влияние и на политику Великобритании. В конце концов, следы холодной войны окончательно не стерлись, и прежде всего в мире спецслужб.

Известно, что британская разведка придает особое значение действиям российских спецслужб. Во времена холодной войны русские нанесли британцам достаточно травм. Мы говорим о большом количестве инцидентов, начиная от Кима Филби (Kim Philby), который работал на Россию и возглавлял структуру шпионажа против британской разведслужбы, известную как «кембриджская пятерка», болгарского оппозиционного журналиста, который был убит в 1978 году с помощью маленького шарика с токсином, когда он работал на «Би-Би-Си» (BBC), и заканчивая бывшим агентом КГБ Александром Литвиненко , который в 2006 году был убит в результате отравления радиоактивным веществом.

Тот факт, что последнее нападение было совершено с применением токсичного газа, — деталь, которая еще более усиливает беспокойство. Возникают идеи о том, что под вдохновением от этой атаки террористические организации тоже могут сделать что-то подобное. Британцев, должно быть, беспокоит и то, что Путин является выходцем из российской разведки, а также растущая с каждым днем уверенность России в своих силах. Продолжающиеся в США споры о вмешательстве России в американские выборы тоже в конечном счете выходят в плоскость «тайных операций» мира спецслужб. Становится понятно, что в ближайшие годы мы будем еще чаще становиться свидетелями похожих событий.