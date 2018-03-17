Элегантный расист

«Лента.ру» продолжает цикл статей о жизни диктаторов. На прошлой неделе мы рассказали о кубинском команданте Фиделе Кастро . На этот раз речь пойдет о самом кровавом лидере Доминиканской Республики Рафаэле Трухильо . Всегда безупречно одетый, пользующийся дорогим парфюмом, он отличался пунктуальностью и беспощадностью. Официально граждане Доминиканы называли его El Jefe — то есть «главный», а в народе он прослыл схожим по произношению словом El Chivo, что значит «козел». При этом многие граждане страны по-прежнему тоскуют по временам под его диктатурой. В чем причина такой любви, выясняла «Лента.ру».

«Любовь к роскошной одежде у него стала проявляться еще в детстве. А став президентом, он носил только военную форму или вещи, сшитые по спецзаказу, которые стоили баснословных денег. Так, брюки из его гардероба могли стоить около десяти тысяч долларов. Он выглядел, как настоящий принц. В двенадцати его домах стояли шкафы, битком набитые дорогими костюмами, пиджаками и рубашками, которые он носил исключительно с золотыми или платиновыми запонками», — описывает диктатора Рафаэля Трухильо один из биографов.

Ему вторит другой автор: «Больше всего на свете этот человек любил деньги и власть. Трухильо просыпался в четыре часа утра, потом делал зарядку, читал книги и газеты, завтракал. В офисе он появлялся ровно в девять, ни минутой позже, и работал до 19:30. После этого он принимал участие в выступлениях или торжествах или же разъезжал по городу инкогнито, выясняя, как к нему относятся в народе. Он собрал большую коллекцию оружия. В каждом его действии чувствовалась пунктуальность, секретность. У него не было друзей — только знакомые или помощники. По отношению к ним он вел себя абсолютно непредсказуемо».

Трухильо и его семье в Доминиканской Республике принадлежали несметные богатства: он владел пастбищами, компаниями по производству мясной и молочной продукции, соли, сахара, табака. Деньги от продажи лотерейных билетов тоже шли в его карман. Его родственники занимали руководящие посты в армии и правительстве. Так, один из сыновей Трухильо стал полковником в возрасте четырех лет от роду. Настоящей страстью диктатора были галстуки и оружие. После гибели у него обнаружили свыше десяти тысяч разноцветных галстуков и бабочек. Он обливался духами и обожал сплетни. Приближенные, зная его страсть к пышным мулаткам, ежедневно привозили во дворец женщин, зачастую захваченных насильно. И чем старше становился диктатор, тем более молодых женщин он предпочитал.

Весной 1930 года в истории Доминиканской Республики наступила самая кровавая эпоха — начало правления диктатора Рафаэля Трухильо. Будущий политик родился в многодетной семье мелкого лавочника. Он получил лишь начальное образование — в основном его воспитывала улица: ее законы он усвоил быстро, промышляя мелким воровством. Став постарше, он возглавил небольшую уличную банду, занимавшуюся грабежами и разбоем. Уже тогда Трухильо ощутил вкус легких денег и научился манипулировать людьми.

Он так бы и остался бандитом, если бы в 1916 году страна, не справившаяся с долговыми обязательствами, не была оккупирована американцами. Они решили подчинить себе государство, реорганизовать армию и силовые структуры. Трухильо, в тот момент работавший телеграфистом, вступил в армию и не прогадал. Американцы оценили, с какой жестокостью он расправлялся со всеми недовольными действиями Вашингтона. В результате взлет по карьерной лестнице был ему обеспечен: всего за девять лет Трухильо дослужился до звания генерала.

Однако просто оставаться главнокомандующим армией Трухильо не устраивало: он уже видел себя в кресле президента. Для этого ему оставалось только избавиться от нынешнего главы государства. Сделать это было решено руками лидера повстанцев Эстреллы Уреньи. Через пару месяцев на очередных выборах Рафаэль победил с ошеломляющим результатом: за него отдали свои голоса 99 процентов избирателей.

Трухильо принялся активно приватизировать большую часть предприятий Доминиканы. Помимо этого, он создал Доминиканскую партию — единственную в стране и, разумеется, правящую. Жители были обязаны вступать в нее и исправно платить партийные взносы. Казной партии распоряжался лично Трухильо.

Неудивительно, что вскоре он стал самым богатым и влиятельным человеком в Доминиканской Республике. Страну он рассматривал как собственное владение, поэтому в подарок от него родные часто получали земельные участки, дома и предприятия. Помимо этого, он обожал назначать себе награды и удостаивать званиями. Так, не особо грамотный человек стал «первым врачом» республики, «первым доктором наук», впоследствии наградил себя званием генералиссимуса, столь любимым многими диктаторами.

В то время казалось, что Трухильо повсюду: доминиканцы ходили по улицам Трухильо, отдыхали с детьми в парках Трухильо, ученики посещали школы, названные в честь диктатора, главный город страны назывался Сьюдад-Трухильо, а самая высокая гора — пик Трухильо. Но и этого диктатору показалось мало: в центре столицы неоном засиял лозунг: «Бог на небесах, Трухильо на земле».

В руках его семьи были сосредоточены главные промышленные отрасли. Чтобы не мешали конкуренты, он ввел госмонополию на поставку мяса в столицу. Страна, естественно, покупала мясо у своего президента. После этого последовала молочная монополия, монополия на экспорт риса, соли. Хозяйство страны было выстроено таким образом, что предприятия были поделены: ими владел либо сам президент, либо кто-то из его родственников. Доходы его семьи достигали почти 40 процентов от всего национального дохода.

Впрочем, подобная приватизация даже пошла стране на пользу. Трухильо относился к ней как к своей вотчине, вникая в каждую хозяйственную деталь и требуя того же от своего окружения. Стабильная экономика страны, полностью ориентированная на внешний рынок, была лакомым куском для иностранных инвесторов. По сравнению с другими странами Латинской Америки, Доминикана была процветающим государством. Так, в 1947 году страна полностью выплатила госдолг.

Все казалось стабильным и безоблачным. Однако неожиданно Организация американских государств (ОАГ) обратила внимание, что в стране нарушают права человека. Трухильо обожал запугивать подчиненных. Как пишут западные СМИ, некоторые сотрудники, опасаясь его гнева, сводили счеты с жизнью или же сходили с ума. Со своими противниками он и вовсе никогда не церемонился: у них отбирали имущество, сами они попадали в тюрьмы или же бесследно исчезали.

Навязчивой идеей тирана было превращение республики в страну с преимущественно белым населением. Несмотря на то что бабушка Трухильо была гаитянкой, он принялся массово истреблять приехавших в государство жителей Гаити, которые были намного темнее доминиканцев. На протяжении многих лет гаитяне приезжали в Доминикану на сезонную работу — рубить сахарный тростник. В результате одной из кровавых расправ были убиты свыше 20 тысяч ни в чем не повинных людей. Однако до некоторых пор на Западе на это закрывали глаза. На этот раз международное сообщество молчать не стало и, помимо прочего, обвинило Трухильо в организации покушения на президента Венесуэлы Ромуло Бетанкура в 1960 году.

Беды на страну посыпались как из рога изобилия: ОАГ ввела санкции против Доминиканской республики, а входящие в организацию страны разорвали с ней дипломатические отношения.

30 мая 1961 года автомобиль, в котором ехал диктатор, изрешетили пулями, сам Трухильо скончался на месте. Ходили слухи, что это убийство — дело рук американских спецслужб: Вашингтон просто-напросто устал от выходок доминиканского «царька». Впрочем, его сторонники якобы нашли виновных внутри страны и жестоко с ними расправились. После этого их трупы разрубили мачете и скормили крокодилам.

Родственники диктатора бежали из Доминиканы, прихватив с собой миллионы долларов. Семья бывшего диктатора обосновалась в Париже. Вместе с собой в столицу Франции они привезли прах Трухильо и захоронили его на кладбище Пер-Лашез.

Несмотря на его беспощадную жесткость, у бывшего лидера до сих пор есть ярые сторонники, уверенные в том, что он даровал стране стабильность и процветание, вытянув государство из экономической пропасти.