В Самаре, Саратове, Ульяновске, Астрахани и Ижевске открылись участки

Самарской области , по данным избирательной комиссии региона, в день выборов президента будут работать 1789 избирательных участков, из них 22 временных, в том числе три на предприятиях.

"Два временных избирательных участка организованы в Новокуйбышевске на предприятиях нефтехимической отрасли, еще один в Тольятти на "АвтоВАЗе" , — рассказали РИА Новости в избирательной комиссии Самарской области. На «АвтоВАЗе», где работают почти 40 тысяч человек, избирательный участок к выборам президента открывается впервые.

Жителям Ульяновска , которые планируют добираться до своих избирательных участков на трамвае или троллейбусе, не придется платить за проезд. В день выборов президента проезд на городском электротранспорте станет бесплатным, сообщила пресс-служба администрации Ульяновска. Всего на территории региона, где зарегистрировано более одного миллиона избирателей, будут работать 989 постоянных и семь временных избирательных участков.

Впервые на этих федеральных выборах проголосовать можно по месту своего фактического нахождения, причем брать для этого открепительные удостоверения, как требовалось ранее, теперь не нужно. Нововведением воспользуются около 200 жителей Самарской области, а также республик Татарстан Чувашия , которые отдыхают в санатории имени Ленина в Ульяновской области

Жителей Астрахани около избирательных участков будут встречать песнями и танцами. По информации администрации города, специально для этого созданы четыре концертные агитбригады, в которые вошли известные творческие коллективы Астраханского дворца культуры «Аркадия»: духовой оркестр, ансамбли «Скоморошина» и «Русские тайны», а также солисты студии эстрадной песни.

Всего на территории Астраханской области , где зарегистрировано 738 тысяч 742 избирателя, на постоянной основе будут работать 16 территориальных избирательных комиссий и 571 участковая.

В Удмуртии открылись 1204 участковых избирательных комиссии, в работе которых задействовано около 11 тысяч членов УИК с правом решающего голоса. Голосование также организовано и в местах временного пребывания избирателей — это больницы, следственные изоляторы и воинская часть в поселке Балезино. По данным ЦИК региона, в Удмуртии 1,2 миллиона избирателей.

В столице Удмуртии Ижевске к дню выборов детское общественное движение «Юность» организовало конкурс фотографий «Зафоткай»: за селфи с избирательного участка можно получить iPhone8 и другие ценные призы.

В 07.00 мск, на час раньше назначенного времени, открылся избирательный участок №1236 в Городищенском районе Волгоградской области

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