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Headliner School запускает новый курс по созданию собственных проектов
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Headliner School запускает новый курс по созданию собственных проектов 

Собака 15 часов назад
Фото: Собака
Образовательный проект Headliner School объявляет новый курс, который стартует 21 марта и завершится 17 апреля. Петербуржцы смогут придумать проработать свой собственный проект. За пять недель совместно с кураторами школы будет создать макет проекта, а так же концепция его работы в соцсетях и на сайте.
Среди лекторов — главный редактор журнала «Собака.ru» Яна Милорадовская, ресторатор Арам Мцаканов (Probka), Станислав Ершов (Англетер), Наталья Пирогова (Medici), Евгений Хитьков, Саша Жаркова (Setters), Matisse&Sadko, Алексей Осипчук, Дмитрий Эстрин, Юлия Журавлева и многие другие.
Напоминаем, что авторы лучших идей получат возможность пройти стажировку в журнале «Собака.ru», отеле сети Sofitel и фестивале Present Perfect, а также отдохнут в «Охта Парке», научатся говорить на французском и поплавают с дельфинами. Более подробно узнать о курсе и зарегистрироваться можно здесь.
В воскресенье, 18 марта Headliner School проведет день открытых дверей, на которой гостям подробно расскажут о преподавателях и звездных гостях, практической части и защите дипломов и познакомят с успешными кейсами выпускников и стажировками. Встречу проведет основатель Headliner School Дмитрий Эстрин.
Вход свободный, необходима предварительная регистрация.
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