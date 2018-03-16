Инфантино: россияне ждут иностранцев на ЧМ-2018 по футболу и не обращают внимания на политику

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино сообщил, что люди в России не обращают внимания на политическую ситуацию и ждут приезда иностранных болельщиков на чемпионат мира 2018 года по футболу. «Мы не беспокоимся о том, что какие-то политические проблемы могут повлиять на проведение турнира», — цитирует Инфантино ТАСС

Президент ФИФА отметил, что организуется не только самое важное спортивное соревнование, но и социальное.

Ранее сообщалось, что ФИФА официально утвердила систему VAR на ЧМ-2018 по футболу.