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Инфантино: россияне ждут иностранцев на ЧМ-2018 по футболу и не обращают внимания на политику
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Инфантино: россияне ждут иностранцев на ЧМ-2018 по футболу и не обращают внимания на политику 

RT на русском 15 часов назад
Фото: Спорт-Экспресс
Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино сообщил, что люди в России не обращают внимания на политическую ситуацию и ждут приезда иностранных болельщиков на чемпионат мира 2018 года по футболу. «Мы не беспокоимся о том, что какие-то политические проблемы могут повлиять на проведение турнира», — цитирует Инфантино ТАСС.
Президент ФИФА отметил, что организуется не только самое важное спортивное соревнование, но и социальное.
Ранее сообщалось, что ФИФА официально утвердила систему VAR на ЧМ-2018 по футболу.
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