Кругосветное путешествие заняло у байкера десять лет

С 16 по 18 марта в столице проходит ежегодная выставка «Мотовесна-2018». Сотни мотоциклов разного уровня, класса, ценовой категории представлены на площадке спортивного комплекса «Олимпийский».

На своем байке немецкой марки на выставку приехал Дмитрий Петрухин. Себя он называет мотопутешественником. В 2004 году на мотоцикле он отравился в кругосветку. За десять лет Дмитрий побывал на пяти континентах, посетив 150 стран. В общей сложности он преодолел путь в 250 тысяч километров. — На поездку меня вдохновила встреча с актером Эваном Макгрегором , который оказался еще и байкером, — рассказал «ВМ» Дмитрий Петрухин.

Хороший денёк… думаю счастливы Все… и я тоже..

Публикация от Dmitriy Petrukhin (@biker.petrukhin)

4 Дек 2017 в 5:40 PST На своем мотоцикле известный актер проехал 50 стран. Тогда Дмитрий Петрухин поставил цель — объехать весь земной шар. В кругосветное путешествие на байке он отправился в одиночку — сначала по российским городам, а потом и по заграничным. — Четкого маршрута у меня не было, ехал спонтанно, — признается Петрухин. По пути встречал коллег-байкеров, находил новых друзей. Обязательно делал фото— и видеозаписи, из них в последствии монтировал фильмы о своих поездках. Одни города приходилось смотреть на ходу, в других он оставался на более продолжительный срок. Иногда на ожидание визы для пересечения границы уходило до одного месяца. Поэтому с собой на случай непредвиденных ситуаций мотопушественник всегда берет палатку, а также банки с консервами. Несмотря на четкий список вещей, байк все равно оказывается сильно нагруженным. Есть у Петрухина и свой талисман — маленькая мягкая игрушка, прикрепленная к мотоциклу.

— Она сопровождала меня всю кругосветку, — говорит он. — С 2012 года я также не снимаю со своего байка шлем — его мне подарили в Эквадоре . Это еще один талисман. Не представляет свое путешествие Дмитрий Петрухин и без черной шляпы с полями. В ней он на всех фотографиях. Супруга Петрухина желание мужа объехать на мотоцикле весь мир поддерживает. Правда, сама в путешествие не отправляется — ждет свою вторую половину дома.

Останавливаться на 150 странах и пяти континентах Петрухин не собирается. Опасности его не пугают: за время путешествия он успел побывать в тюрьме в Тунисе , его кусала ядовитая змея в Лаосе . Не раз он и падал с мотоцикла. В последние несколько лет Петрухин ездит по миру не так плотно. И все же желание путешествовать, куда-то ехать, покорять новые вершины — сохраняется. Из стран, в которые хотелось бы вернуться, Петрухин называет те, что находятся в Латинской Америке.

— Хотелось бы более внимательно их изучить, — сказал он. — Более того, я еще не был на северном и южном полюсах. Уже есть и договоренности о таких поездках.