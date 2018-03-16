Россельхознадзор оштрафовал на 400 тыс. руб. собственника земли в Подмосковье

Управление Россельхознадзора по Москве , Московской и Тульской областям оштрафовало собственника земельных участков сельскохозяйственного назначения в Можайском районе Подмосковья на 400 тыс. руб. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«В феврале 2018 г. в управление Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям поступили материалы из администрации Можайского муниципального района в отношении ООО «Железнодорожный» (Московская область, Можайский район), собственника земельных участков сельскохозяйственного назначения, общей площадью 43,64 га, на предмет соблюдения требований земельного законодательства РФ », — говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, в результате проверки материалов установлен факт невыполнения установленных требований и обязательных мероприятий по защите земель и охране почв, по предотвращению негативных процессов, ухудшающих качественное состояние земель. Собственником не проводятся мероприятия по обеспечению воспроизводства плодородия земель. Земельные участки не используются для сельскохозяйственного производства, заросли сорной и древесно-кустарниковой растительностью, не огорожены, доступ к ним не ограничен. Документы, подтверждающие проведение мероприятий, направленных на сохранение почв и их плодородия, не представлены.

«За невыполнение установленных требований и обязательных мероприятия по улучшению, защите земель и охране почв от ветровой, водной эрозии и предотвращению других процессов и иного негативного воздействия на окружающую среду, ухудшающих качественное состояние земель, управлением ООО «Железнодорожный» привлечено к административной ответственности по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ в виде наложения административного штрафа в размере 400 тыс. руб.», — резюмировали в ведомстве.