Ещё
Россельхознадзор оштрафовал на 400 тыс. руб. собственника земли в Подмосковье
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россельхознадзор оштрафовал на 400 тыс. руб. собственника земли в Подмосковье 

Агентство «Москва» 16 часов назад
Управление Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям оштрафовало собственника земельных участков сельскохозяйственного назначения в Можайском районе Подмосковья на 400 тыс. руб. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«В феврале 2018 г. в управление Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям поступили материалы из администрации Можайского муниципального района в отношении ООО «Железнодорожный» (Московская область, Можайский район), собственника земельных участков сельскохозяйственного назначения, общей площадью 43,64 га, на предмет соблюдения требований земельного законодательства РФ», — говорится в сообщении.
Как уточнили в пресс-службе, в результате проверки материалов установлен факт невыполнения установленных требований и обязательных мероприятий по защите земель и охране почв, по предотвращению негативных процессов, ухудшающих качественное состояние земель. Собственником не проводятся мероприятия по обеспечению воспроизводства плодородия земель. Земельные участки не используются для сельскохозяйственного производства, заросли сорной и древесно-кустарниковой растительностью, не огорожены, доступ к ним не ограничен. Документы, подтверждающие проведение мероприятий, направленных на сохранение почв и их плодородия, не представлены.
«За невыполнение установленных требований и обязательных мероприятия по улучшению, защите земель и охране почв от ветровой, водной эрозии и предотвращению других процессов и иного негативного воздействия на окружающую среду, ухудшающих качественное состояние земель, управлением ООО «Железнодорожный» привлечено к административной ответственности по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ в виде наложения административного штрафа в размере 400 тыс. руб.», — резюмировали в ведомстве.
Агентство «Москва»: последние новости
Э.Памфилова пообещала взять под защиту граждан, помогающих ЦИК выявлять нарушения на выборах Обзор московских событий в СМИ за 16 марта «Дни открытых дверей» пройдут 23-24 марта в налоговых инспекциях Москвы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Британский МИД анонсировал ответ413
В Госдуме оценили заявление Порошенко72
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля737
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве15
День рождения скандальной порнозвезды23
Видео
04:58
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля
Происшествия Другое
01:05
Британский МИД анонсировал ответ
Европа В мире
03:19
Дайнеко пострадала в страшной аварии
Шоу-бизнес Происшествия
02:34
Британия обсудит дальнейшие меры в отношении РФ
В мире Европа
03:08
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве
Погода Новости Москвы
03:04
Страшные тайны: Николай Второй
Общество
03:45
Фанаты с трудом узнали Пугачеву
Шоу-бизнес
01:05
Россия объявила об ответных мерах против Британии
Политика Европа
Химик рассказал о противоядии от «Новичка»
Происшествия Криминал
02:57
Мигранты громят Мадрид из-за «полицейских-убийц»
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение