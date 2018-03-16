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Проект ТАСС стал призером международного конкурса в области инфографики Malofiej
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Проект ТАСС стал призером международного конкурса в области инфографики Malofiej 

ТАСС 16 часов назад
Фото: ТАСС
Студия инфографики ТАСС награждена «бронзой» в номинации «Онлайн-графика» международного конкурса Malofiej за работу «Космонавты». Спецпроект в интерактивной форме знакомит читателей с фактами из истории освоения космического пространства. В рамках одного проекта объединены сведения обо всех космонавтах, пилотируемых полетах и действующих стартовых площадках.
"Мы активно работаем в сфере digital-проектов. Интернет-пользователям они нравятся, мы получаем позитивные отзывы. Особенно приятно, что их высоко ценит профессиональное сообщество, как наше, так и зарубежное. Поздравляю команду ТАСС с очередной заслуженной победой!", — прокомментировал награду генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов.
В других номинациях призовые места получили New York Times, Reuters, Washington Post, Bloomberg, The Guardian и другие лидеры мирового медиарынка. Проект ТАСС — единственный из России среди победителей в этом году.
Всемирный саммит и вручение профессиональных премий в области инфографики ежегодно проходит в Школе коммуникаций Университета Наварры в Памплоне (Испания). Мероприятие названо в честь Алехандро Малофея — аргентинского картографа, который считается пионером в области инфографики. В профессиональном сообществе премия считается «Пулитцером» в сфере инфографики, а на саммит традиционно приезжают специалисты из ведущих мировых СМИ — газет, журналов, агентств. В жюри конкурса входят мировые специалисты по инфографике.
Студия инфографики ТАСС создана в октябре 2016 года. В числе ее работ — не только визуализация современных событий, но и крупные мультимедийные проекты, посвященные российской истории. Работы студии неоднократно отмечены национальными и международными наградами. В прошлом году «бронзу» на конкурсе Malofiej получила работа «Обещанного девять лет ждали» о строительстве стадиона «Зенит-Арена» в Санкт-Петербурге.
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