Проект ТАСС стал призером международного конкурса в области инфографики Malofiej

Студия инфографики ТАСС награждена «бронзой» в номинации «Онлайн-графика» международного конкурса Malofiej за работу «Космонавты». Спецпроект в интерактивной форме знакомит читателей с фактами из истории освоения космического пространства. В рамках одного проекта объединены сведения обо всех космонавтах, пилотируемых полетах и действующих стартовых площадках.

"Мы активно работаем в сфере digital-проектов. Интернет-пользователям они нравятся, мы получаем позитивные отзывы. Особенно приятно, что их высоко ценит профессиональное сообщество, как наше, так и зарубежное. Поздравляю команду ТАСС с очередной заслуженной победой!", — прокомментировал награду генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов

Всемирный саммит и вручение профессиональных премий в области инфографики ежегодно проходит в Школе коммуникаций Университета Наварры в Памплоне ( Испания ). Мероприятие названо в честь Алехандро Малофея — аргентинского картографа, который считается пионером в области инфографики. В профессиональном сообществе премия считается «Пулитцером» в сфере инфографики, а на саммит традиционно приезжают специалисты из ведущих мировых СМИ — газет, журналов, агентств. В жюри конкурса входят мировые специалисты по инфографике.