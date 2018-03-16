Новые петроглифы Сикачи-Аляна назвали уникальными

Ученые обнародовали фотографии двух из шести петроглифов, найденных ранее в нанайском селе Сикачи-Аляна под Хабаровском . Рисунки удалось обнаружить на давно изученных валунах благодаря фотограмметрии, сообщается на сайте «Центра ОПИК».

По словам археологов, изображения выполнены в эпоху неолита (четвертое-третье тысячелетие до нашей эры) и являются очень редкими. Контур рисунков едва различим, поскольку камни в течение многих лет подвергались воздействию сильных течений, а также льда и песка.

Первый петроглиф — это человекоподобная личина овальной формы с ореолом вокруг внешнего контура. Световая кайма обозначена в виде расходящихся в разные стороны вертикальных лучей-отростков. В настоящее время ученые дискутируют о том, что пытались изобразить таким образом древние люди.

«Это уникальное для данной местности изображение. Всего подобных личин около четырех. Это может быть символ как шамана, так и человеческих волос», — отметили исследователи.

Второй рисунок был обнаружен в другом пункте петроглифов. На нем — две личины, одна из которых парциальная, то есть не имеющая внешнего очертания, а другая с сердцевидным контуром.

Изображения на камнях у населенных пунктов Сикачи-Алян, Кия и Шереметьево Хабаровском крае входят в так называемую единую амуро-уссурийскую провинцию наскального искусства Дальневосточного региона. Исследование творчества древних людей проводилось специальной фототехникой для создания трехмерных моделей валунов с петроглифами, после чего рисунки сканировались лазером, а детализация ландшафта была выполнена с беспилотного летательного аппарата.

Ранее в долине алтайской реки Талдура был обнаружен валун с выбитой фигурой оленя, чья длина составила 170 см. По словам ученых, это одно из самых больших изображений парнокопытного в петроглифах Алтая Находка датируется второй половиной второго тысячелетия до нашей эры.

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