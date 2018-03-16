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В Коломне отпраздновали годовщину референдума о воссоединении с Россией
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В Коломне отпраздновали годовщину референдума о воссоединении с Россией 

360tv.ru 16 часов назад
Фото: 360tv.ru
Сегодня Крым отмечал четвертую годовщину референдума о воссоединении с Россией. В Республике прошли народные гуляния, исторические экскурсы, патриотические и тематические часы, праздничные концерты, автопробеги и флэшмобы.
Отметили праздник и в Подмосковье. В Коломне мероприятие прошло в Музее боевой славы, где собрались представители самых разных поколений: ветераны, солдаты— срочники, студенты — всего более ста человек. Праздник начался с показа фильма «Воссоединение Крыма с Россией: как это было». Перед глазами собравшихся пронеслась хронология событий последних 4-х лет.
Референдум в Крыму состоялся 16 марта 2014 года. А уже через два дня — 18 числа в Георгиевском зале Кремля был подписан договор о вхождении полуострова в состав России. Документ закрепил итоги волеизъявления крымчан. Речь также шла и о грандиозной стройке керченской переправы, которая сейчас выходит на финишную прямую. В 2018 году по мосту должно начаться движение автомобильного транспорта.
Говорил о значимости этих событий и Герой России Виктор Рень. На полуострове он бывал много раз, в основном по служебной необходимости — проводил испытание техники, занимался подготовкой космонавтов.
Крым для меня очень близок, очень много людей родных, знакомых, близких, дорогих там было и остается. Поэтому для меня Крым — это вторая маленькая родина
— Виктор Рень.
Завершили мероприятие юнармейцы. В Коломне красный берет носят уже более 400 юных жителей. Все эти представители военно-патриотического движения изучают историю нашей страны, в свободное от учебы время они будут заниматься волонтерской деятельностью, принимать участие в культурных и спортивных мероприятиях, получать дополнительное образование, навыки оказания первой помощи.
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