Дмитрий Волошин: в Химках введут более 300 жилых объектов

Накануне завершилась череда встреч главы Химок с жителями микрорайонов города. Такие мероприятия традиционно проводятся раз в три месяца. Условия простые: прийти может любой желающий, а по всем обращениям обязательно дадут ответ.

В городе введут более 300 жилых объектов, а вопрос с метрополитеном решается — так Дмитрий Волошин отчитался о работе за прошедший год в ДК «Родина». Расширенную встречу с жителями округа посвятили оценке сделанного в прошлом году и планам на 2018. Эту встречу по праву можно назвать самой масштабной — зал даже не смог вместить всех желающих.

Впрочем, и это исправили — в социальных сетях велась прямая трансляция.

Особенностью работы с жителями Дмитрия Владимировича явилось то, что он проводит встречи по территориям, которые объединяют в себе несколько микрорайонов. У него таких встреч намечено пять, одну из них он уже провел вчера. Где собираются жители этой территории и задают вопросы, которые волнуют прежде всего их — Александр Чупраков , заместитель председателя правительства Московской области

Встречи в микрорайонах прошли куда скромнее, в качестве площадок выбрали актовые залы учебных заведений города. Среднее число пришедших — 250 человек, а продолжительность — 1,5 часа.

Самые густонаселенные районы Химок — Старые и Новые — ждут большие изменения. В Новых появятся две поликлиники, школа, два детских сада и фок на проспекте Мельникова. Еще над одним физкультурным центром, правда, уже в Старых Химках, придется потрудиться — объект строится с 2008 года и вот сейчас работы снова возобновились. Кроме этого, в Старых Химках появится 3 детских сада и школа 8 вида для детей с интеллектуальными нарушениями.

Еще в общественную палату есть обращения от людей, которые передвигаются на колясках, чтобы им адресно сделали пандусы, чтобы они могли спокойно выходить и заходить в свой подъезд

В 2018 в Сходне появится новый детский сад и две школы. Из новшеств — в этом году до Сходни доберется сеть велодорожек. Также появятся «умные» пешеходные переходы, которые уже успешно функционируют в старых Химках и Новогорске. В Подрезкове — откроется ФОК, о котором уже давно просили жители микрорайона. Откроют и парк площадью 10 га с футбольным полем, комнатой матери и ребенка и велотрассой.

Вы задаете вопросы устно или письменно, если кто не успел, и эти вопросы попадают ко мне на личный контроль и я персонально несу перед вами ответственность за каждый вопрос

— Дмитрий Волошин, глава Химок.

Большой вопрос — дороги. Плановый капитальный ремонт ждет порядка десяти улиц, а это почти 90 тысяч кв. метров дорог. Еще 7 улиц, или 43 кв.метра полотна отремонтируют по итогам голосования жителей на «Доброделе». Не забыли и про парковки.

Мы сейчас глобально будем пересматривать, где стоят какие знаки, где можно обустроить парковочные карманы, это такая общая проблема

— Дмитрий Волошин.

Силами коммунальных служб в этом году отремонтируют 713 подъездов, капитальный ремонт пройдет в 141 многоквартирном доме. Приведут в порядок 53 двора и оборудуют 5 тысяч парковочных мест. Планы у администрации города на этот год, действительно, огромные. Но главное то, что все это — результат не только контроля городских организаций, но и обращений горожан.