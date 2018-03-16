В Душанбе начали праздновать Навруз

В Международной школе собрались представители посольств 10 стран и рассказали, как отмечают праздник у них в их стране. О национальных традициях рассказал корреспондент «МИР 24» Фируз Умарзода.

Таджикский карнай, шоу драконов, индийские танцы. Навруз — праздник, на котором встречаются представители самых разных культур.

«Мы таджички, индийский танец ставили неделю. Танец с палочками, популярен на свадьбах. Главное во всех индийских танцах — единство техники и эмоций», — рассказала танцовшица из Душанбе Мадина Мамадраимова.

В Международной школе Душанбе собрались сотрудники посольств 10 стран. Среди них — представители Филиппин Японии . Они о празднике узнали лишь недавно.

«В Японии такого праздника нет, поэтому я был рад участию и был удивлен», — сказал сотрудник посольства Японии Такаши Окимот.

Удивить друг друга было чем. Праздничный стол в персидских странах выглядит так: суманак, яблоки, украшенные яйца. Дастархан состоит из 7 блюд.

«Отличительная черта вот этого плова именно в том, что они сюда добавляют изюм, и он не такой жирный. Вобщем очень вкусный плов, именно афганский плов, мы из-за него и пришли. Надеемся все остальное тоже попробуем», — поделилась посетительница праздника из Душанбе Шахноза Сабзалиева.

Но главные мероприятия в честь весеннего праздника начнутся с понедельника. Республика будет праздновать Навруз целую неделю.

Восемь лет назад ЮНЕСКО включило Навруз в список нематериального культурного наследия человечества. Праздник получил статус Международного.

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