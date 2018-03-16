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В Душанбе начали праздновать Навруз
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В Душанбе начали праздновать Навруз 

Мир24 17 часов назад
Фото: Мир24
В Международной школе собрались представители посольств 10 стран и рассказали, как отмечают праздник у них в их стране. О национальных традициях рассказал корреспондент «МИР 24» Фируз Умарзода.
Таджикский карнай, шоу драконов, индийские танцы. Навруз — праздник, на котором встречаются представители самых разных культур.
«Мы таджички, индийский танец ставили неделю. Танец с палочками, популярен на свадьбах. Главное во всех индийских танцах — единство техники и эмоций», — рассказала танцовшица из Душанбе Мадина Мамадраимова.
В Международной школе Душанбе собрались сотрудники посольств 10 стран. Среди них — представители Филиппин и Японии. Они о празднике узнали лишь недавно.
«В Японии такого праздника нет, поэтому я был рад участию и был удивлен», — сказал сотрудник посольства Японии Такаши Окимот.
Удивить друг друга было чем. Праздничный стол в персидских странах выглядит так: суманак, яблоки, украшенные яйца. Дастархан состоит из 7 блюд.
«Отличительная черта вот этого плова именно в том, что они сюда добавляют изюм, и он не такой жирный. Вобщем очень вкусный плов, именно афганский плов, мы из-за него и пришли. Надеемся все остальное тоже попробуем», — поделилась посетительница праздника из Душанбе Шахноза Сабзалиева.
Но главные мероприятия в честь весеннего праздника начнутся с понедельника. Республика будет праздновать Навруз целую неделю.
Восемь лет назад ЮНЕСКО включило Навруз в список нематериального культурного наследия человечества. Праздник получил статус Международного.
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