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Не в СИЗО и не в могиле: бывший мэр Ростова Сергей Горбань нашелся в Госдуме
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Не в СИЗО и не в могиле: бывший мэр Ростова Сергей Горбань нашелся в Госдуме 

161.ru 17 часов назад
Фото: 161.ru
Больше года ростовчане гадали о том, куда пропал бывший сити-менеджер Ростова Сергей Горбань. В октябре 2016 года, когда истекал срок его полномочий, он не подал документы на конкурс глав администрации и уехал из города. С тех пор было много слухов о том, где экс-глава города и что с ним происходит. И теперь стало известно, что он служит в Госдуме.
Заместитель главного редактора «РБК Ростов» Виктория Некрасова сообщила на своей страничке в фейсбуке о том, что Горбань сейчас является помощником по думским вопросам председателя комитета по транспорту и строительству, депутата Госдумы РФ Евгения Москвичева.
— Информацию подтвердили в пресс-службе Москвичева. Его пресс-секретарь также уточнила, что в Госдуме Горбань трудится на общественных началах и никакой иной работы у него сейчас нет, — сообщила Некрасова.
Не только журналисты утверждают, что с бывшим главой Ростова всё в порядке и он не находится под следствием.
— То, что Сергей Горбань жив и работает в Москве, никакая не сенсация. Я лично видел его на слушаниях по дольщикам в думе летом прошлого года, — сообщил 161.ru помощник депутата Госдумы Виктора Водолацкого Константин Васильцов.
Портал 161.ru обратилcя в Минтруда за оперативным комментарием, однако дозвониться туда не удалось.
После ухода Горбаня с поста сити-менеджера рассуждать о том, где он и что с ним происходит, стало мейнстримом. Ходили слухи о том, что он проворовался, находится под следствием и сидит в СИЗО Лефортово. Об этом сообщил бывший местный прокурор Евгений Беркович на своей странице в фейсбуке. Он рассказал, что ему пришло письмо из регионального следственного управления, в котором говорилось о том, что Горбаня решили привлечь к уголовной ответственности. Согласно заявлению Берковича, экс-глава Ростова находится в СИЗО.
Затем ряд СМИ распространил информацию о том, что Горбань якобы скончался в следственном изоляторе. Поговаривали, что его зарезали другие заключенные. Получив такое тревожное сообщение, читатели гадали, убили ли бывшего сити-менеджера донской столицы из-за какого-то личного конфликта или это было спланированным преступлением.
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