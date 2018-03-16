Роспотребнадзор забраковал 75 партий рыбы и морепродуктов в Нижегородской области

Нижегородской области забраковали 75 партий рыбы и морепродуктов, сообщает Nation News со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора . За год проверке подверглись 976 различных проб рыбы. По результатам исследований негодными для продажи оказались 293 кг продукции.

В отношении недобросовестных поставщиков в 2017 году возбуждено 66 уголовных дел. Нарушителям пришлось заплатить около 350 тыс. рублей.

Основные нарушения, выявляемые в ходе проверок, касаются сроков годности и условий хранения, а также несоответствия требованиям по содержанию глазури, отсутствия маркировки на продукции, сообщает управление Роспотребнадзора по Нижегородской области на своём сайте.

Ранее сообщалось, что после проверок Роспотребнадзора в 2017 году с реализации было снято почти 40 тонн рыбы.