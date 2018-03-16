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Роспотребнадзор забраковал 75 партий рыбы и морепродуктов в Нижегородской области
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Роспотребнадзор забраковал 75 партий рыбы и морепродуктов в Нижегородской области 

RT на русском 17 часов назад
В Нижегородской области забраковали 75 партий рыбы и морепродуктов, сообщает Nation News со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора. За год проверке подверглись 976 различных проб рыбы. По результатам исследований негодными для продажи оказались 293 кг продукции.
В отношении недобросовестных поставщиков в 2017 году возбуждено 66 уголовных дел. Нарушителям пришлось заплатить около 350 тыс. рублей.
Основные нарушения, выявляемые в ходе проверок, касаются сроков годности и условий хранения, а также несоответствия требованиям по содержанию глазури, отсутствия маркировки на продукции, сообщает управление Роспотребнадзора по Нижегородской области на своём сайте.
Ранее сообщалось, что после проверок Роспотребнадзора в 2017 году с реализации было снято почти 40 тонн рыбы.
В декабре 2017 года «Крыминформ» передавало, что Россельхознадзор пресёк попытку ввоза в Крым сала с Украины.
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