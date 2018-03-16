Город олигархов. «Для нас Лондон — самое коррумпированное место в мире»

«Я рад приветствовать вас в нашем автобусе на экскурсии о клептократах». У российского правозащитника Романа Борисовича в руке микрофон. Наша поездка на автобусе начинается напротив здания парламента в Вестминстере

«Клептократы получили свои средства и политическую власть за счет коррупции».

Через полчаса в плотном лондонском траффике мы подъезжаем к Итон-сквер, фешенебельному району столицы с впечатляющими особняками начала XIX века, с колоннами по левую сторону и входом по правую.

«В фойе две навесные лестницы со старинными светильниками. Прекрасный паркет. С балкона открывается вид на Итон-сквер».

В 2014 году олигарх Андрей Гончаренко , бывший руководитель «дочки» Газпрома , через фирму с офшорным адресом приобрел виллу №102 за 20 миллионов евро. Недавно здание оккупировали члены леворадикальной группировки. Они нарисовали граффити на стене, написав: «Кто твои союзники? Они все шпионы».

Неподалеку, в нескольких метрах расположен Белгрейв-сквер, здесь находится также немецкое посольство. Дом №5, также вилла с импозантными колоннами, принадлежит Олегу Дерипаске , рассказывает Эндрю Фоксал из лондонского центра по изучению России Russia Studies Centre. Он тоже принимает участие в автобусном туре.

«Дом №11, шесть этажей, времен Георга IV. Дерипаска нажил состояние в ходе так называемой большой патриотичной алюминиевой войны в России. Вероятно, он имел дело с очень деспотичными людьми».

В Лондоне против олигарха поданы иски. США отозвали у него свою визу.

Секционный дом стоит порядка четырех миллионов евро

Через несколько улиц водитель автобуса пытается повернуть на улицу Кардоган-лейн. Но она оказывается слишком узкой для автобуса. Здесь расположены служебные здания вилл, бывшие стоила и квартиры прислуги. Скромно выглядящий секционный дом стоит здесь порядка четырех миллионов евро.

Маргарет Ходж (Margaret Hodge), депутат от партии лейбористов , входит в автобус. На протяжении ряда лет она выступает за ужесточение законов об отмывании денег. « Соединенное Королевство помогает здесь вкладывать деньги, полученные из коррумпированных источников, от нелегальной деятельности или от укрывательства от уплаты налогов».

Ходж высказывается в поддержку закона о борьбе с отмыванием денег, принятого в прошлом году. Сейчас покупатели домов и роскошных квартир могут быть обязаны предоставить информацию, каким образом им удалось оплатить покупку недвижимости. Но, к сожалению, все еще разрешены покупки через анонимные офшорные фирмы, которые зачастую зарегистрированы на британских заморских территориях. Правительство будет рассматривать запрет этой практики, самое раннее, в 2021 году.

Роман Борисович, руководитель тура о клепократах, высказывается еще более жестко, чем Ходж.

«Для нас Лондон — самое коррумпированное место в мире. Нигде больше нет такой концентрации грязных денег на квадратный метр, как здесь. Мне жаль это говорить, ведь я здесь живу 20 лет».

Апартаменты за 20 миллионов евро

Наш автобус проезжает мимо суперсовременного жилого комплекса One Hyde Park. Квартиры стоят здесь от 20 миллионов евро. И здесь недвижимость покупают клептократы, богатство которых основано на коррупции.

Всего в 300 метрах от универмага Harrods мы выходим из автобуса. Люк Хардинг, бывший московский корреспондент «Гардиан», курирующий там «Панамские документы» об офшорных счетах, показывает отремонтированное современное здание перед нами.

«На втором подвальном этаже, на глубине девяти метром под землей, есть бассейн. Обычно другие владельцы вызывают полицию, когда мы появляемся здесь с автобусом. Посмотрим, как быстро отреагирует полиция сейчас».

Пока спокойно, никто не приезжает, полиции нет. Владелица здешних апартаментов — Ольга Бабакова. Ее отец включен в санкционный список США. Будучи депутатом Госдумы , он зарабатывает 90 тысяч фунтов в год — 100 тысяч евро. Как он смог потратить в общей сложности 250 миллионов евро на разную недвижимость в Лондоне?

А затем никто не въезжает, квартиры также не сдаются. Активист Роман Борисович говорит в заключение нашего тура:

«Посмотрите вечером, сколько здесь будет включенного света и сколько парковочных мест будет свободно. Здесь нет осталось больше ни одного магазина и ни одного кафе».