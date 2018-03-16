В Британии предложили перенести ЧМ-2018 в другую страну

Он предложил «всерьез рассмотреть возможность совместного обращения в Международную федерацию футбола» и поговорить о переносе чемпионата мира на 2019 год в другую страну, сообщает Mirror.

Ранее английское издание The Times писало, что в связи с отравлением бывшего шпиона Скрипаля, в котором власти Британии обвиняют Россию, в стране обсуждается вариант бойкота ЧМ-2018.

Великобритании Глава МИД Борис Джонсон также заявлял, что ситуация с отравлением может повлиять на участие Англии в чемпионате.