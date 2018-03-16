В Британии предложили перенести ЧМ-2018 в другую страну 

Член британского парламента Стивен Киннок выступил с инициативой отобрать у России чемпионат мира по футболу и провести его в другой стране.
Он предложил «всерьез рассмотреть возможность совместного обращения в Международную федерацию футбола» и поговорить о переносе чемпионата мира на 2019 год в другую страну, сообщает Mirror.
Ранее английское издание The Times писало, что в связи с отравлением бывшего шпиона Скрипаля, в котором власти Британии обвиняют Россию, в стране обсуждается вариант бойкота ЧМ-2018.
Глава МИД Великобритании Борис Джонсон также заявлял, что ситуация с отравлением может повлиять на участие Англии в чемпионате.
В свою очередь канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия и другие страны Евросоюза не планируют бойкотировать чемпионат мира по футболу. По ее мнению, Европейский союз должен поддерживать связи с Россией, несмотря на инцидент со Скрипалем.