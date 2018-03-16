Ещё
В Британии предложили перенести ЧМ-2018 в другую страну
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Британии предложили перенести ЧМ-2018 в другую страну 

Ридус 16 часов назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
Член британского парламента Стивен Киннок выступил с инициативой отобрать у России чемпионат мира по футболу и провести его в другой стране.
Он предложил «всерьез рассмотреть возможность совместного обращения в Международную федерацию футбола» и поговорить о переносе чемпионата мира на 2019 год в другую страну, сообщает Mirror.
Ранее английское издание The Times писало, что в связи с отравлением бывшего шпиона Скрипаля, в котором власти Британии обвиняют Россию, в стране обсуждается вариант бойкота ЧМ-2018.
Глава МИД Великобритании Борис Джонсон также заявлял, что ситуация с отравлением может повлиять на участие Англии в чемпионате.
В свою очередь канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия и другие страны Евросоюза не планируют бойкотировать чемпионат мира по футболу. По ее мнению, Европейский союз должен поддерживать связи с Россией, несмотря на инцидент со Скрипалем.
Ридус: последние новости
Как Россия подготовилась к выборам президента. Инфографика Памфилова потребовала пресекать фейки о нарушениях на выборах Какое государство исторически последовательно несет хаос нашей Планете
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Британский МИД анонсировал ответ416
В Госдуме оценили заявление Порошенко72
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля737
День рождения скандальной порнозвезды23
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве15
Видео
04:58
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля
Происшествия Другое
01:05
Британский МИД анонсировал ответ
Европа В мире
03:19
Дайнеко пострадала в страшной аварии
Шоу-бизнес Происшествия
02:34
Британия обсудит дальнейшие меры в отношении РФ
В мире Европа
03:08
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве
Погода Новости Москвы
03:04
Страшные тайны: Николай Второй
Общество
03:45
Фанаты с трудом узнали Пугачеву
Шоу-бизнес
01:05
Россия объявила об ответных мерах против Британии
Политика Европа
Химик рассказал о противоядии от «Новичка»
Происшествия Криминал
02:57
Мигранты громят Мадрид из-за «полицейских-убийц»
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение