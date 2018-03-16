Долгосрочные наблюдатели ОБСЕ впечатлены подготовкой региона к выборам

Они готовы к любым неожиданностям и быстрому реагированию на любое нарушение закона. В Самарской области на президентских выборах, которые пройдут в это воскресенье, от одной только региональной Общественной палаты будет работать почти 3 тысячи наблюдателей. Они уже прошли обучение и получили направление на избирательные участки. Как готовили наблюдателей, наблюдал Руслан Шарипов

Артем Киселев работает наблюдателем не впервые. Он владелец небольшой компании. Человек занятой. Однако как только появляется возможность, старается исполнить свой гражданский долг: и проголосовать, и проконтролировать работу избирательных комиссии. Сейчас его назначили куратором наблюдателей по Ленинскому району Самары . По словам Артема, интерес людей к этим выборам огромный: «Наблюдатели абсолютно разного возраста. Есть студенты, которым интересно посмотреть, как проходят выборы, что будет, принять какое-то участие в формировании своего государства, своего правительства. Есть те, которым много лет, они помнят, как это было раньше, они хотят поделиться даже опытом».

Работа наблюдателям предстоит напряженная. Нужно целый день следить за всеми действиями на избирательных участках. Вечером нужно быть особенно внимательными при подсчете голосов и готовиться к любым нестандартным ситуациям.

”Если были какие-то форс-мажорные обстоятельства, можно начать процесс подсчета заново, потому что если наблюдатели сказали: «Мы этого не видели! Это вот неправильно. Давайте пересчитаем!» — и участковая избирательная комиссия обязана будет пересчитать”, — рассказал Илья Крушинин, наблюдатель на выборах президента России от Общественной палаты Самарской области.

Следить за выборами президента будут не только российские наблюдатели. В регионе работают 16 представителей ОБСЕ . 14 человек приехали сегодня. Двое долгосрочных наблюдателей находятся здесь с середины февраля.

”Я в составе миссии ОБСЕ побывал в 15 странах и это единственная страна, где я увидел камеры — как на избирательных участках, так и в территориальных избирательных комиссиях! Меня это очень впечатлило, и я это воспринимаю как буквально прозрачность выборов”, — подчеркнул Стивен Янг , долгосрочный наблюдатель ОБСЕ.

Долгосрочные наблюдатели успели встретиться с региональными властями, полицией и областным избиркомом. Также гости пообщались и с местными волонтерами.

”Это очень важно, чтобы понять, как организованы выборы, мы также встретились с уполномоченным по гражданским делам Самарской области, и для нас это была очень важная встреча, и мы увидели, как организована подготовка наблюдателей”, — поделилась Мария Хэркенхофф, долгосрочный наблюдатель ОБСЕ.