Жители района Вешняки оценили удобство процедуры открепления на выборы президента РФ

Жители Вешняков, которые в день выборов президента Российской Федерации, которые состоятся 18 марта, будут находится не по месту регистрации, проголосуют по месту фактического нахождения.

Как проинформировал председатель московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов , таким правом голосования воспользуется около 2% от общего числа избирателей столицы. При этом предполагается, что процент иногородних избирателей, проголосующих в Москве , составит 2,6% от общей численности столичных избирателей.

"Очень удобно в этот раз придумали!" — Прокомментировал вешняковец Матвей Есаулов. — Я оформил открепление через портал госуслуг, а отец, по-старинке, отправился в МФЦ. Тут уж кто как привык! Оба все выходные будем находиться у родственников, на другом конце Москвы, там и проголосуем спокойно. На открепление потратили считанные минуты!

При этом Валентин Горбунов отметил, что прогнозируемое увеличение общего количества избирателей в результате реализации нового порядка на сегодняшний день составляет немного более 1%. То есть, количество людей, открепляющихся во время выборов, не сильно изменилось. Просто процедура стала удобнее.