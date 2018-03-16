Жители района Вешняки оценили удобство процедуры открепления на выборы президента РФ 

Жители Вешняков, которые в день выборов президента Российской Федерации, которые состоятся 18 марта, будут находится не по месту регистрации, проголосуют по месту фактического нахождения.
Как проинформировал председатель московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов, таким правом голосования воспользуется около 2% от общего числа избирателей столицы. При этом предполагается, что процент иногородних избирателей, проголосующих в Москве, составит 2,6% от общей численности столичных избирателей.
"Очень удобно в этот раз придумали!" — Прокомментировал вешняковец Матвей Есаулов. — Я оформил открепление через портал госуслуг, а отец, по-старинке, отправился в МФЦ. Тут уж кто как привык! Оба все выходные будем находиться у родственников, на другом конце Москвы, там и проголосуем спокойно. На открепление потратили считанные минуты!
При этом Валентин Горбунов отметил, что прогнозируемое увеличение общего количества избирателей в результате реализации нового порядка на сегодняшний день составляет немного более 1%. То есть, количество людей, открепляющихся во время выборов, не сильно изменилось. Просто процедура стала удобнее.