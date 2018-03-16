Жители Самары через «Твиттер» главы региона добились рассмотрения вопроса о законности «раскопки» Барбошиной поляны

Бетонные плиты, экскаваторы и тонны грунта рядом с берегом Волги. В «Твиттер» главы региона поступили сообщения от горожан, которые выразили беспокойство проведением земляных работ в районе Барбошиной поляны. Жители усомнились в их законности. Дмитрий Азаров взял вопрос под личный контроль, поручил разобраться в ситуации профильным ведомствам и департаментам. Тему продолжит Георгий Федоров

Груды камня, бетона и земли. Вокруг — экскаваторы и грузовики. Опасения жителей 9 просеки понять можно. Эта территория у побережья Волги пустовала почти 15 лет. Всё изменилось несколько месяцев назад. Тишину окраины нарушили звуки дизельных двигателей и грохот тяжелых прицепов. Как выяснилось, в прошлом году собственником земли стал частный санаторий, который развернул на территории активную деятельность. Сразу после тревожных сообщений от горожан в «Твиттер», глава региона поручил разобраться с законностью работ региональному Минстрою и департаменту правопорядка. На место выехала инспекция, представители областных ведомств и глава Кировского района Самары

”Они имеют правоустанавливающие документы. Мы их все передали в правительство Самарской области для изучения законности оформления этой земли в собственность”, — рассказал Игорь Рудаков , глава администрации Кировского района.

Представитель компании-собственника пояснил, что территорию готовят под строительство спортивной базы. Однако разрешения на её возведение у санатория пока нет.

”Здесь планируются открытые площадки. Если вы обратили внимание, уже есть волейбольное поле. Здесь планируется крытый спортивный зал с бассейном, с различными оздоровительными процедурами. На сегодняшний день ведётся подготовка проектной документации. Соответственно, разрешение на строительство может быть получено только после проекта. Будем стремиться к лету”, — проинформировал Вячеслав Бочков , представитель компании-собственника территории.

Одно нарушение установлено: собственник складировал грунт на берегу Волги и за это будет оштрафован. По обращениям жителей также проверят, занимался ли частник незаконной вырубкой деревьев.

”Там речь идёт о 150 деревьях, которые вырублены уже и вывозятся. Была встреча с хозяином территории. Поставлена задача приостановить всяческие работы на этом участке. Решения будут приняты после того, как мы полностью рассмотрим все документы. До тех пор, пока мы не закончим эту работу, хозяин этой территории однозначно ничего делать не будет”, — подчеркнул Юрий Рожин, врио вице-губернатора, руководитель департамента по вопросам правопорядка и противодействия коррупции Самарской области.

Бетонные плиты, которые складируются на территории, по словам собственников, предназначены для строительства технической дороги, по которой к участку будет добираться техника. Телерадиокомпания «ГУБЕРНИЯ» следит за развитием событий.