Избран новый состав совета директоров ОАО «Псковавиа» 

16 марта в ОАО «Псковавиа» прошло внеплановое заседание совета директоров общества, на котором был избран новый состав управляющего органа. Как сообщает пресс-служба администрации региона, в него вошли заместитель губернатора Александр Кузнецов, первый заместитель государственного финансового управления Людмила Павлова, первый заместитель руководителя аппарата администрации Псковской области — председатель государственно-правового комитета Андрей Карпов, председатель комитета по имущественным отношениям администрации Псковской области Лариса Васильева и председатель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике администрации Пковской области Андрей Михеев. Первое заседание обновленного совета директоров пройдёт на следующей неделе, тогда же будет выбран его председатель. Генеральному директору ОАО «Псковавиа» Виктору Мартыненко поручено подготовить к заседанию план по сокращению расходов ОАО «Псковавиа», в том числе за счёт оптимизации заработной платы руководящего состава предприятия, корректировке штатного расписания и различных договорных обязательств с контрагентами. Также должен быть составлен график погашения задолженности перед работниками и долгов за аренду воздушных судов. По итогам заседания вице-губернатор Александр Кузнецов провел встречу и с сотрудниками «Псковавиа» «Администрация Псковской области берет ситуацию на „Псковавиа“ под полный контроль, и в ручном режиме будет контролировать хозяйственно-финансовую деятельность предприятия, в том числе выплату зарплаты», — сказал Александр Кузнецов. По его словам, из регионального бюджета выделено 18 млн рублей на погашение части задолженности «Псковавиа» за аренду воздушных судов. Это позволит предприятию сохранить летный сертификат. Кроме того, выделено еще 19 млн рублей на погашение как минимум половины задолженности по заработной плате, и уже на следующей неделе средства поступят на зарплатные карточки сотрудников. В среду гендиректор предприятия должен представить график дальнейшего погашения долгов по зарплате. «Такая ситуация впредь недопустима. Это вопиющий факт», — заявил Кузнецов и принес членам трудового коллектива слова извинения. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».