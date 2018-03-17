Жаловавшегося на пытки со стороны ФСБ антифашиста Филинкова перевели в «пыточное» СИЗО

Левый активист и антифашист Дмитрий Филинков, который в январе был арестован в Санкт-Петербурге по делу о «террористическом сообществе», переведен в скандально известное СИЗО N6, которое располагается в поселке Горелово Ленинградской области , рассказала

"Медиазоне"

жена активиста Александра. Она считает, что таким образом правоохранители решили проучить ее супруга за то, что тот жаловался на пытки

"Этот изолятор называют пыточным. Я боюсь, что там его могут поместить в «пресс-хату». В это СИЗО не смогут попасть члены ОНК Петербурга, которые оказывали невообразимую поддержку Виктору. К тому же, это именно то, чем угрожали ему фээсбэшники — перевод в СИЗО, где никто не заметит, если с ним что-то случится", — заявила собеседника портала.

По словам Александры Филинковой, цель перевода — деморализовать ее супруга, «отрезать его от привычных комфортных условий пребывания на Шпалерной в камере на двоих, где налажена системы передачек и покупки продуктов». «Разумеется, в Ленобласти делать это будет значительно труднее», — подчеркнула она.

В прошлом году о СИЗО N6 писала

"Новая газета" . В публикации этот изолятор назывался «одним из самых проблемных пенитенциарных заведений Петербурга». Издание напоминало, что его пыточная история тянется с 2009 года, когда руководство петербургского УСФИН, шестого изолятора и несколько заключенных пытали и насиловали двоих беглецов, снимая это на видео.

Тогда бывший глава местного УФСИН Владимир Маленчук лишился должности, а его заместитель Вячеслав Типпель, который участвовал в пытках, сел в тюрьму на семь лет.

В 2011 году раскрылись другие факты издевательств над арестантами в гореловском СИЗО. Так, портал "Фонтанка" опубликовал видеозаписи, на которых группа заключенных, «сотрудничавших» с начальством СИЗО, «наводила порядок» в заведении, унижая других арестантов.

Напомним, Филинкова 25 января арестовал Дзержинский районный суд Петербурга по подозрению в участии в террористическом сообществе (часть 2 статьи 205.4 УК).

По версии следствия, Филинков и иные неустановленные лица, «разделяя анархистскую идеологию», участвовали в подразделении террористического сообщества, целью которого была террористическая деятельность, пропаганда, а также оправдание и поддержка терроризма. «Филинков признал имеющиеся в отношении него подозрения», — утверждали правоохранители.