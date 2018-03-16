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В Чехии коммунисты поддержали формирование нового правительства республики
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В Чехии коммунисты поддержали формирование нового правительства республики 

Парламентская газета 19 часов назад
Фото: Парламентская газета
Исполнительный комитет Коммунистической партии Чехии и Моравии поддержал формирование нового правительства страны во главе с лидером движения «Акция недовольных граждан» (ANO) Андреем Бабишем, заявил в пятницу лидер коммунистов Войтек Филип.
По его словам, окончательное решение примет через неделю пленум ЦК. «Это большое продвижение в поддержку возникновения будущего кабинета министров в любом составе, с нашей партией или без неё», — сказал Филип.
Его слова местные наблюдатели расценили как потенциальную «тихую поддержку» коммунистами популистского движения ANO, если они даже не получат министерских постов.
В январе нынешнее правительство меньшинства во главе с Бабишем не получило доверия в парламенте и подало в отставку. Президент Милош Земан дал премьеру вторую попытку сформировать кабинет министров.
В четверг после серии встреч и переговоров с парламентскими партиями Бабиш заявил, что его движение продолжит переговоры исключительно с соцдемократами, поскольку с Компартией существуют серьезные программные расхождения. Остальные партии отказались от сотрудничества с лидером ANO.
Вместе с соцдемократами у движения «Акция недовольных граждан» в нижней палате парламента 93 депутата из 200, что не дает возможности правительству заручиться доверием. Однако если компартия пойдет на сотрудничество с Бабишем, то он получит поддержку 15 депутатов-коммунистов, что меняет ситуацию с перспективой появления в стране дееспособного правительства, вместо досрочных выборов.
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